Coupure d’eau ce soir à Mtsahara et Hamjago

Pour les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, l’année 2022 a douché tous les espoirs de relance du secteur d’activité. Restrictions sanitaires en début d’année, vagues de violences et coupures d’eau auront eu raison de la reprise économique qui aurait pu émerger. Le président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) de Mayotte, Charles-Henri Mandallaz, dresse le bilan de l’année écoulée.