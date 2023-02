AVIS DE CONSTITUTION – ACF FIBRE MAYOTTE

.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 13/02/2023, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ACF FIBRE MAYOTTE

Objet social : Etudes, installation et câblage de réseaux de télécommunication en fibre optique dans tous locaux, raccordement et mesures fibre optique, tirage de câble de courant faible et

d’installation de réseaux cuivre et fibre, aiguillage, maintenance télécoms.

Siège social : 3 IMPASSE SANDATI ASSANI MADI – COUMBINI 97640 Sada.

Capital : 1000 €

Durée : 99 ans

Président : M. CHARIFOU ACHIRAF, demeurant 3 IMPASSE SANDATI ASSANI MADI – COUMBINI 97640 Sada

Admission aux assemblées et droits de votes : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.

Clause d’agrément : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la Société.

Immatriculation au RCS de Mamoudzou