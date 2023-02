Le sport était dans tous ses états à Sada ce week-end

Plusieurs dizaines d’enfants et de parents étaient réunis sur le plateau sportif de Mangajou à l’occasion de la journée « Manger, bouger pour ma santé », organisée par plusieurs associations dont Redecca Mayotte, Rediab ylang, l’association sport loisir et profession et l’association Hairi Djema. Le CROSS de Mayotte était également présent ainsi que le cabinet nutritionniste de Sada pour sensibiliser et faire de la prévention sur la santé.

Manger mieux tout en pratiquant une activité physique régulière

« Durant cette journée nous allons proposer un dépistage du diabète et de l’hypertension, explique Yasmina, membre du CROSS. Nous avons mis à disposition un service santé et bien-être afin de sensibiliser la population à l’activité physique qu’il faut pratiquer dans la vie quotidienne. Il ne faut pas rester passif car cela a un impact sur notre santé. Il est nécessaire de conjuguer une activité physique avec une bonne alimentation », souligne-t-elle.

Afin de mener à bien cette mission, les associations de prévention pour la santé et le CROSS mènent régulièrement des opérations de sensibilisation de ce type. « Faire prendre conscience aux gens de bien s’alimenter et de faire du sport est un enjeu majeur. Pour cela nous menons des ateliers et des échanges avec un réseau d’associations sportives avec lesquelles nous avons mis en place une charte. Par ailleurs, nous formons des éducateurs sur l’activité physique et la santé afin de sensibiliser et d’encourager la population à pratiquer des activités au quotidien. On essaie de structurer tout ça », indique Yasmina.

Un petit livre de recettes de cuisine, intitulé Maecha Mema, les secrets de Mama Echa, était proposé gratuitement aux personnes présentes dans lequel on retrouve des conseils de cuisine avec des aliments de Mayotte, ainsi que quelques astuces pour avoir une activité physique. Le but étant de « manger sain et de bouger malin ».

Par ailleurs, le dispositif maisons sport santé permet de proposer des activités physiques avec des personnes diabétiques le tout avec des professionnels de santé. « Nous voulons ainsi informer la population et les professionnels du domaine du sport et de la santé sur ce dispositif et les différentes prises en chargé possible », complète Yasmina.

Les jeunes ont ainsi pu découvrir et s’adonner à différentes disciplines sportives telles que le handball, le basket, ou encore le taekwondo.

Le club de foot de l’UCS Sada a recruté ses futures pépites

Un peu plus haut, sur le nouveau terrain synthétique de la commune de Sada, l’UCS organisait une demi-journée de football d’animation. « C’est une pratique du foot adaptée aux enfants de 6 à 11 ans, qui leur permet de s’amuser tout en apprenant les bases du jeu et en développant leurs compétences physiques et sociales. C’est l’occasion pour eux de se faire des copains, de s’épanouir sur le terrain et de découvrir pourquoi pas une passion », explique Anli, membre du comité de direction du club et trésorier adjoint.

Cette journée portes ouvertes était l’occasion de faire découvrir le foot aux plus jeunes et ainsi d’étoffer l’effectif du club, notamment pour l’école de foot. « La semaine on a du mal à sensibiliser les parents…On profite de ce week-end, justement, pour faire pratiquer le foot aux plus jeunes et ainsi toucher les parents », complète le trésorier. Ce fut plutôt une réussite puisque plusieurs centaines d’enfants et de jeunes adolescents, garçons et filles confondus, ont répondu présent à cette initiative, comme le souligne Attibou, responsable de la catégorie des U13.

« Chaque année nous organisons ce type de manifestation avant le début du championnat afin de faire découvrir le foot aux plus jeunes, ceux âgés de 5-7 ans, mais aussi de renouveler nos catégories dans lesquelles les filles jouent aussi avec ou contre les garçons, jusqu’à l’âge de 13 ans ».

Infos contact :

sportsante.mayotte@franceolympique.com

Tel : 06.39.25.95.44 ou 06.39.67.33.77

B.J.