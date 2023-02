Agression mortelle de Cavani: les auteurs interpellés

Ce mardi 14 février 2023 aux environs de midi, trois jeunes étaient agressés violemment au stade de Cavani (Mamoudzou). Ils recevaient des jets de pierres et l’un d’entre eux, âgé de 18 ans, était frappé à la tête avec une barre de fer. Blessé, il rentrait chez lui et sa famille faisait appel aux pompiers dans l’après-midi. Il était hospitalisé et décédait le lendemain à 12h40, des suites de ses blessures.

L’enquête était confiée au service territorial de police judiciaire de Mayotte. Le procureur informe de l’interpellation de quatre personnes, deux majeurs de 20 et 21 ans et deux mineurs de 15 et 17 ans, impliquées dans les violences ayant entraîné la mort du jeune homme. « L’un des majeurs reconnaissait avoir porté un coup de barre de fer. »

Les quatre auteurs étaient présentés au tribunal judiciaire ce samedi 18 février 2023. « Le parquet ouvrait une information judiciaire du chef de violence en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et du chef de violence en réunion sans incapacité. Ils étaient mis en examen par le juge d’instruction. L’auteur du coup de barre de fer était placé en détention provisoire et les autres mis en examen étaient placés sous contrôle judiciaire. »