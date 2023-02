Maintien des tours d’eau annoncé par la préfecture en raison d’un déficit de pluviométrie

Nous en avions fait l’amer constat, le niveau des retenues collinaires est beaucoup plus bas que les années précédentes, et cela ne s’est pas amélioré, « les pluies tombées jusqu’à ce jour sont insuffisantes », indique la préfecture dans un commniqué. Le graphique de Météo France rapporte la tendance par rapport à la moyenne sur les trente dernières années, « il a plu 40 % de moins qu’une année normale à la fin du mois de janvier à Dzoumogné et à Combani, là où se trouvent les retenues d’eau ».

De plus, les pluies ont été « très inégales » en fonction des villages, avec une déficit « très marqué » à proximité des points de captage alimentant Mayotte en eau potable.

« Compte tenu du peu de pluie tombée début février et en l’absence d’épisode majeur prévu d’ici la fin du mois, le déficit à proximité des deux retenues est le plus important depuis 1997. »

En comparant le taux de remplissage des retenues à la même période ces 2 dernières années :

• mi-février 2023, la retenue de Combani était remplie entre 25 et 30 % seulement, contre presque 75 % mi-février 2022.

• mi-février 2023, la retenue de Dzoumogné était remplie à 25 % alors que mi-février 2022, elle était remplie à presque 45 %.

Le comité de suivi de la ressource en eau composé de Météo-France, Les eaux de Mayotte, SMAE, DEAL, ARS, Préfecture, « ont unanimement décidé le maintien des 2 tours d’eau actuels par communes et villages ».