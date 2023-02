Contrôle des eaux : les piscines aussi

Les exploitants de piscines privées recevant du public, comme le Koropa, Sakouli, Trévani, etc. sont bien entendus soumis à des normes. A ce sujet, l’ARS de Mayotte proposait une journée animée par l’OIEAU (Office International de l’Eau) destinée aux exploitants de piscine privée recevant du public.

Il était question de présenter la réglementation relative aux eaux de piscine, d’avertir des risques sanitaires liés à la fréquentation des piscines, d’expliquer les règles de conception des bassins et des circuits hydrauliques et du Traitement des eaux et de la qualité de l’eau.