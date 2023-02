Le journalisme de demain ce sont eux !

Invitée par le rectorat de Mayotte, la délégation de l’académie de l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ) est arrivée samedi dans l’île au lagon pour une semaine. Pour Laurence Gaiffe, responsable des actions éducation aux médias au sein de l’ESJ Lille, cette venue englobe plusieurs objectifs. « Durant cette semaine nous allons d’une part parler des formations dans plusieurs établissements scolaires à travers parcoursup’, mais aussi rencontrer et donner aux élèves intéressés par le journalisme les premières bases concernant ce métier. Ainsi, lundi nous étions au lycée Bamana à Mamoudzou, hier nous étions à Chirongui et aujourd’hui nous sommes au lycée de Sada, explique-t-elle. Par ailleurs, nous sommes partenaire depuis maintenant trois ans avec le collège de Chiconi qui possède une section journalisme et éducation aux médias ».

Des ateliers pratiques pour les jeunes journalistes en herbe

Le fait qu’une délégation de l’académie de l’ESJ se déplace à Mayotte est un énorme avantage pour les jeunes collégiens et lycées puisqu’ils peuvent bénéficier des conseils de futurs étudiants en journalisme. Ainsi Chloé 21 ans, originaire de Grenoble est en troisième année de Licence (L3) et élève au sein de l’académie, elle a pu distiller ses conseils à l’occasion d’un atelier radio où les élèves du lycée ont organisé un débat sur le thème de l’insécurité en milieu scolaire. Pour elle qui voulait être journaliste depuis toute petite, le fait d’avoir pu intégrer l’académie est une véritable chance.

« J’ai toujours eu un intérêt pour les médias et pour l’information, raconte-t-elle. Avant je voulais écrire, mais maintenant je veux davantage me diriger vers la vidéo, le web et les réseaux sociaux. Il y a trop de bêtises qui circulent. Je suis d’une génération qui a grandi avec ça. Je pense qu’il est nécessaire de vulgariser une information fiable et vérifiée envers les jeunes », complète la jeune fille. Pour Laurence Gaiffe, le fait d’être en contact avec des élèves intéressés par ce métier est stimulant car « cela permet d’avoir des échanges directs avec eux mais aussi développer, pourquoi pas, des compétences nécessaires dans le journalisme qui pourront aussi leur servir dans d’autres disciplines ».

Accompagner les élèves dans le traitement de l’information

Chloé et Lucie, toutes les deux membres de l’académie, ont ainsi présenté aux élèves de différentes sections leurs parcours et les conditions pour réussir au mieux dans le journalisme, ainsi que ce qu’elles apprenaient au sein de l’académie afin de réussir le prestigieux concours de l’ESJ Lille. « C’est un concours très difficile et très sélectif. Il y a beaucoup de prétendants mais peu d’admis, indique Lucie. Le fait de passer par l’académie permet d’avoir 70% de chance de réussir le concours. Par ailleurs pour être journaliste il faut être rigoureux, aimer aller sur le terrain à la rencontre des gens mais aussi avoir beaucoup de curiosité, c’est essentiel », poursuit-elle. Lucie a ainsi animé l’atelier presse écrite en reformulant et en réécrivant un texte que les élèves avaient fait.

Enfin, autre objectif de la venue de la délégation au lycée de Sada est « d’accompagner les élèves à réussir au mieux le concours des jeunes reporter pour l’environnement », indique Laurence Gaiffe. Il s’adresse à tous les jeunes de 11 à 25 ans, seuls ou en équipe. Et s’applique au scolaire et à l’extra-scolaire (centres d’animation et de loisir, services jeunesse des communes, accueils périscolaires, conseils municipaux des jeunes), aux universités, grandes écoles, associations étudiantes, services civiques, mais également aux jeunes en candidat libre. Il encourage les jeunes à devenir acteur du changement, dans l’esprit du journalisme de solutions.

Cette venue de la délégation de l’académie de l’ESJ Lille au lycée de Sada est une première qui se renouvellera dans le futur. « C’est une île magnifique, certes très contrastée et où l’on sent une partition… Mais nous avons été très bien accueillis », constate agréablement Laurence Gaiffe. De plus, à en croire les élèves qui ont assisté à la présentation et aux ateliers, cela a permis d’éveiller leur curiosité sur ce métier, à l’image de Nadim, 16 ans, élève en classe de première. « J’ai pu découvrir le monde du journalisme. C’est un métier où il vaut mieux ne pas être timide, avoir de l’éloquence et aimer le contact avec les gens. Si je peux être journaliste, j’aimerais m’orienter vers le web car c’est un format que j’aime bien et surtout l’information est accessible rapidement ».

B.J.