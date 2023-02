Jeux des îles 2023 : le département met le paquet pour ses athlètes

Alors oui le temps peut paraître long pour certains athlètes, Mahopolitains* notamment. En effet, ces derniers, toujours désireux de se surpasser, attendent leur dotation pour l’année 2023, afin enchaîner les compétitions. Une enveloppe qui accompagne les athlètes dans tout ce qui est « frais de déplacement », « frais de logement » ou « équipements » entre autres, lors des compétitions auxquelles ils participent. La championne Nasrane Bacar avait notamment insisté sur le fait que « sans dotation, je ne pourrais pas continuer la saison » pour signifier un certain désarroi.

Hazir Inoussa, un autre athlète du département, avait dû stopper sa saison estivale mi-janvier comme il nous l’a expliqué : « J’ai du mettre un terme à ma saison hivernale mi-janvier car ça commençait à faire beaucoup de frais. J’ai déjà avancé certains frais et c’est grâce à la dotations que j’aurai pu les rembourser et espérer concourir à d’autres compétitions. Mais celle (dotation) de 2023 n’est pas encore rentrée, j’ai donc décidé de stopper ma saison en cours. En outre, j’habite à Nice mais je suis licencié à Mayotte, ce qui veut dire que je dois payer pour utiliser la piste de Nice. Cela représente 800€ à l’année, que je n’ai pas encore payé. C’est assez complexe d’être athlète à cause des divers frais et l’aide du département a été une aubaine pour nous l’année dernière, ça nous a beaucoup aidé. Nous attendons avec impatience celle de cette année ».

Pour faciliter la vie de nos athlètes

Toujours dans la préparation des jeux des îles 2023 à Madagascar, plusieurs dispositifs d’aide ont été mis en place par le conseil départemental, pour accompagner non seulement les athlètes de l’île, mais aussi les « Mahopolitains » en 2022 et 2023. Ces derniers, licenciés à Mayotte, habitent et concourent la plupart du temps en métropole.

Maoulana Andjilani, DGA du service population au conseil départemental, nous donne tous les détails de ces dispositifs : « Pour être sélectionnable aux jeux des îles de l’océan indien, nos athlètes avaient besoin d’être licencié au minimum 12 mois dans le territoire. De ce fait, le département a fait une délibération en 2021 pour leur permettre d’avoir cette licence dans nos clubs locaux tout, en continuant leurs activités en métropole, dans des structures adaptées. 8 d’entre eux sont licenciés au Racing club de Mamoudzou et une enveloppe annuelle de 10 040 euros leur a été attribuée en 2022. Cette dernière sera reconduite en 2023. Les athlètes locaux ne sont pas oubliés pour autant, puisque 100 000 euros, également répartis sur 2022 et 2023, ont été dédié au comité départemental d’athlétisme de Mayotte. Un troisième dispositif, nommé « échéances sportives » prend en charge leurs frais de déplacement lorsqu’ils participent à des tournois par exemple à la Réunion ou en Métropole. Par ailleurs, un rapport détaillé doit être établi pour justifier de l’utilisation des subventions de 2022. Lorsqu’il sera étudié et validé, les subventions pour 2023 seront versées ».

Une grande réactivité

Sébastien Synave, qui partage plusieurs casquettes dont celles de président du comité départemental d’athlétisme et de président du Racing Club de Mamoudzou, est à l’affût. Ce dernier nous explique avoir envoyé les pièces nécessaires auprès du département : « J’ai transmis au service des sports du département, les justificatifs des dépenses, notamment ceux concernant les athlètes qui bénéficient de l’aide individuelle. Lorsque ça sera validé, ces derniers bénéficieront de l’intégralité de la somme restante*. Chacun doit prendre son mal en patience, surtout lorsque l’on sait que cette aide est une chance énorme pour eux. Ce n’est pas tous les territoires qui mettent en place un dispositif similaire. Tous les moyens sont mis pour être performant, à nous de répondre présent aux attentes. »

Rester focus sur la réussite, voici le fin mot de l’histoire. Alors oui nous avons parlé de l’athlétisme aujourd’hui, mais les autres sportifs n’ont pas été oublié pour autant. D’après Maoulana Andjilani, un budget total de 2,4 millions d’euros a été alloué pour « assurer la réussite de l’ensemble de nos futurs représentants aux jeux des îles 2023, à Madagascar ». Maintenant, performons !

Houmadi Abdallah

*Mahopolitains est une expression désignant les mahorais qui nous représentent en métropole. Elle est très célèbre dans le milieu sportif.

*le premier versement de 2022 a représenté 85% des 10040€, soit un peu plus de 8500€. Lorsque les justificatifs des dépenses seront validés, les 15% restants pour 2022, ainsi que l’ensemble du versement de 2023 sera attribué.