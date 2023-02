AVIS DE CONSTITUTION – JAB FAMILY HOLDING

AVIS DE CONSTITUTION

.

Par acte SSP du 24/01/2023, il a été constitué une SAS dénommée JAB FAMILY HOLDING

Siège social : Résidence les 3 vallées BP 598 KAWENI – 97600 MAMOUDZOU

Capital : 1.000,00 €€

Objet : La prise de participations au capital de petites et moyennes entreprises ainsi que la gestion et l’animation de celles-ci à travers la participation active à la conduite de la politique du groupe

Président : M. GILLES BALOUKJY, 3 bis allée des Améthystes, Bellepierre – 97400 SAINT-DENIS

Admission aux assemblées et droits de vote : Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit d’être informé sur la marche de la société et d’obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Clause d’agrément : Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports à société d’éléments isolés, donations, ayant pour but ou conséquence le transfert d’un droit quelconque de propriété au profit d’un tiers étrangers à la Société autre que le conjoint, descendants d’un associé, sont soumises, à peine de nullité, à l’agrément préalable de la société.

Toutefois, interviennent librement les opérations entre associés uniquement.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MAYOTTE