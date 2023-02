Cela fait des années que La P’tite Scène Qui Bouge (LPSQB) se produit sur notre territoire. Association des arts du spectacle vivant, ses principales activités sont la création et la production de spectacles, la production et promotion de livres jeunesse et d’outils ludiques, l’organisation d’événements et de rassemblements culturels.

Désormais basée à La Réunion, elle n’en a pas pour autant délaissé Mayotte et depuis le début du mois de février, elle propose son spectacle et un livre portés sur la lutte de la malnutrition, « Shahula na Landra Titi » sorti en 2020, et issu d’un travail avec l’école maternelle de Bandrélé et l’école maternelle Saïd Combo Yacout.

En juin et juillet 2022 déjà, la p’tite scène qui bouge a réalisé une tournée dans les écoles maternelles de Mayotte avec un spectacle interactif bilingue en franco-shimaoré et pluridisciplinaire (cirque, marionnette, chanson, musique, livre, lecture, kamishibaï) de 35 min sur le thème des fruits et légumes locaux et incite à planter et à cultiver chez soi. Et avec une médiation avec les enfants pour échanger sur le spectacle (compréhension, connaissance des fruits et légumes, les usages…), et cadeau de l’album “Shahula na landra titi” et des cahiers d’activités, avec un échange avec les professeurs sur l’exploitation qu’ils peuvent faire en classe à la suite du spectacle : téléchargement des fichiers, exploitation de l’affiche, projet de plantation dans l’école… 27 spectacles ont été joués dans 21 écoles et 200 livres “Shahula na landra titi” ont été offerts

Et ce mois de février, les coccinelles étaient de nouveau sur place pour une tournée de spectacles financée par le Département de Mayotte et la FEAC dans les écoles maternelles du territoire du 2 février au 16 février 2023, pour sensibiliser les enfants sur l’alimentation, les fruits et légumes locaux, tout en apportant une ouverture sur l’Art.

C’était également l’occasion de célébrer un peu avant l’heur

e la langue maternelle. Le 21 février a été proclamé par l’UNESCO journée internationale de la langue maternelle.

Plus d’une dizaine d’écoles ont accueilli le spectacle, ce mercredi, c’était l’Ecole maternelle Passamainty stade, et pour cette dernière journée de jeudi 16 février, ce sera le matin à l’Ecole maternelle Mangajou.