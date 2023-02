Équipements publics vandalisés : Koungou dit stop !

C’est un peu la moutarde qui monte au nez, avec un effet progressivement très désagréable : depuis des années, des dégradations sont commises sur les équipements publics et notamment sportifs de la commune, sans trop de réactions. Mais aujourd’hui, le maire réagit dans un communiqué. « Certains équipements publics sont récents et ne peuvent déjà plus servir. C’est notamment le cas du terrain multisports de Majicavo-Lamir. Ce dernier a coûté près de 280 000€ et a été livré en 2020. Aujourd’hui, le terrain est impraticable et dangereux ; main courante volée, portail d’accès volé, filets détachés, peinture de sol dégradée… Les réparations sont estimées à plus de 35 000€. »

Des actes qui pénalisent les usagers eux-mêmes, et les administrés et la municipalité puisqu’il faut engager des frais pour réparer et sécuriser, « ou avoir recours à des matériaux moins vulnérables aux tentatives de dégradations et donc plus onéreux ».

La municipalité en appelle au civisme et souligne que des poursuites judiciaires seront engagées « en cas d’identification des auteurs et de leurs tuteurs légaux, s’ils sont mineurs. » Aucune plainte n’a été déposée à ce jour, nous précise-t-on à la mairie.

La commune réclamera des indemnités, qui peuvent aller de 1.500 euros d’amende et des heures de Travaux d’intérêt général, à 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende, en cas de dommages plus importants.

Le maire Assani Saïndou Bamcolo, annonce qu’en plus des réparations, de nouveaux équipements sportifs et culturels sont prévus. Des caméras de surveillance, annoncées depuis plusieurs années, vont être déployées dans les semaines à venir.

A.P-L.