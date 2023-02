Six personnes portées disparues lors d’un naufrage de kwassa samedi dernier

Samedi dernier, le 12 février 2023 vers 11h, à 2 milles (3,5km) de Mtsamboro, au Nord de l’île, un intercepteur de la PAF de Mayotte portait secours aux passagers d’un kwassa dépourvu de moteur, en train de sombrer « suite à une dégradation brutale des conditions météorologiques. Les passagers flottaient près d’une barque, en s’agrippant avec leurs mains. »

Neuf hommes et deux femmes étaient secourus et embarqués sur l’intercepteur de la PAF. Mais six personnes restaient introuvables et ont été portées disparues. Des investigations sont en cours pour tenter d’identifier les personnes disparues.

Un pilote a été interpellé et placé en garde à vue. Il reconnaissait les faits et était placé en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention en vue de l’audience du 12 avril 2023 où il comparaîtra pour les faits d’entrée et séjour irréguliers, d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers aggravés, d’homicide involontaire.

Kwassa interpellé à Mtsamboro



Le 11 février 2023, un jeune homme comorien, né en 2003, pilote d’un kwassa était interpellé à Mtsamboro. A son bord, étaient découverts 11 passagers qui faisaient l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire Français. Le prévenu reconnaissait les faits, il refusait néanmoins la procédure de comparution préalable de culpabilité ». Il était condamné par le tribunal correctionnel à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt.

Sous l’effet de stupéfiants, il menace les policiers



Un homme était interpellé car accusé de vol de documents administratifs appartenant à son ancienne compagne, et de rébellion et menace de mort à l’encontre des policiers municipaux de Koungou, et usage de stupéfiants. Né en 1999, il niait s’être rebellé et avoir menacé le policier municipal venu l’interpeller. Il était toutefois condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 4 mois de sursis probatoire , avec notamment l’obligation de suivre des soins et l’interdiction de contact avec les victimes. Son maintien en détention était également ordonné.