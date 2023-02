Du sport pour nos seniors

À vos sourires et baskets pour la 6ème édition du Suku Ya Wadzadé le 18 février prochain, à partir de 8h à la MJC de Mgombani.

Organisé par l’Ufolep Mayotte (union française des œuvres laïques d’éducation physique), cet événement préventif incontournable se veut de lutte contre la sédentarité et les risques liés au vieillissement plus ou moins précoce de nos cocos et bacocos préférés.

En présence d’associations adhérentes, d’acteurs du territoire et de professionnels, il vous sera proposé tout au long de cette journée, divers ateliers de sensibilisation ainsi que des activités ludiques adaptées, dans le légitime respect des règles sanitaires de circonstance.