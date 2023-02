Parenthèse littéraire : « Mon ptit loup »

Son visage vous dit quelque chose ton comme son identité… Et pour cause, Nicolas Puluhen fut l’un des précurseurs dans le domaine de l’implantation de missions d’intérim à Mayotte. Responsable du groupe PROMAN sur l’océan Indien, ça n’est pourtant pas en qualité d’implication professionnelle que nous parlons de lui ce jour mais plutôt dans une approche intimiste où sa récente plume littéraire dévoile un lourd passif vécu durant sa tendre enfance.

C’est au travers de 3 fictions plutôt autobiographiques que l’auteur relate des faits de violences et d’abus sexuels subis entre ses 5 et 7 ans. Véritable mise à nu nourrie d’un incontestable courage, il crève enfin l’abcès d’un silence destructeur qui aura duré plus de 40 ans. Un silence nourri d’une hyper-activité compulsive qui lui vaudra une belle carrière mais la vérité rattrape toujours le déni; preuve en est… Et la souffrance engendrée n’en a été que plus (auto) ravageuse.

C’est donc dans une légitime dynamique de survie, de thérapie mais aussi de bienveillante prévention que Nicolas a décidé de franchir le cap et d’offrir aux lecteurs ce volet de vie qui se veut aussi libérateur et ’’impulseur’’ auprès des publics concernés et malheureusement encore trop nombreux.

Un sujet tabou pour qui la honte doit changer de camp et qui ne marque en aucun cas la fatalité d’un tracé de vie. Prendre la parole pour protéger les enfants.

En clin d’œil à la chanson du même titre de l’artiste Pierre Perret, qui avait été inspirée à l’époque par une jeune fille ayant été victime d’un viol, l’ouvrage édité par la maison Maïa, d’ores et déjà disponible en prévente, devrait voir sa sortie officielle en avril prochain.

MLG

Infos, extraits et reservations :

https://www.simply-crowd.com/produit/mon-ptit-loup/