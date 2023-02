Mayotte a sa plateforme d’entraide pour l’autonomie

Absent du territoire de Mayotte il y a encore quelques semaines cette plateforme inédite va considérablement aider à la fois les personnes touchées par un handicap, mais aussi les personnes âgées ainsi que les proches aidants familiaux. Ce dispositif va ainsi leur apporter des réponses rapides et concrètes à leur situation grâce notamment à un travail collaboratif avec l’ensemble des acteurs du territoire.

Répondre aux besoins des personnes en situation de handicap

L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) est la première association en France à considérer et accompagner tous les types de handicap : handicap moteur, handicap sensoriel (visuel ou auditif), handicap mental, psychique, cognitif (trouble du spectre de l’autisme, troubles Dys), polyhandicaps, ou les troubles de santé invalidants. Aussi elle a décidé de mobiliser à l’occasion de la journée du handicap (11 février) les citoyens mahorais sur cette question à travers la mise en place d’une plateforme qui remplira différents objectifs. Tout d’abord, il s’agira de repérer les personnes sans solution pour leur proposer des réponses concrètes qui devront répondre aux aspirations des personnes accompagnées, puis comme l’indique l’association « Être un levier d’innovation et de transformation de l’offre. La Plateforme d’entraide pour l’autonomie apportera une réponse à toute personne en situation de handicap, personne âgée ou aidant en recherche d’appui pour réaliser concrètement son projet en proposant des solutions nouvelles et innovantes ».

Elle était inaugurée ce samedi par Thierry Suquet, préfet de Mayotte, le conseiller départemental Nadjayedine Sidi, le recteur Jacques Mikulovic, le Directeur de l’Agence Régionale de Santé, Olivier Brahic et Jean-Louis Garcia, président de la Fédération APAJH.

Mettre en avant les initiatives locales

L’association compte 700 établissements et 93 associations présentes en métropole et en Outre-mer. Le dispositif mahorais fait maintenant partie intégrante de cette structure. Ainsi une équipe de quatre professionnels : une secrétaire de direction, une coordinatrice, une conseillère en parcours (secteur handicap), une conseillère en parcours (secteur personnes âgées) permettra de mieux répondre aux besoins des personnes concernées et de leurs proches. De plus, l’ensemble des acteurs de proximité, à savoir les associations, les CCAS, les acteurs locaux, le Centre Hospitalier de Mayotte, les structures médicosociales, etc. seront également fortement mobilisés. Enfin, un lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé, le Conseil départemental, la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées de Mayotte) et un partenariat renforcé avec la FMAPAR (Fédération Mahoraise des Associations des Personnes Âgées et des Retraités) faciliteront les demandes et les démarches des personnes en recherches d’appui ou d’aide.

L’APAJH fait ainsi avancer les actions pour assurer à chacun un égal accès aux droits.

Contact : plateforme-entraide-autonomie.mayotte@apajh.asso.fr

Tel : 06 17 76 30 73 ou 06 17 76 10 41

Accueil principal : 68 Boulevard Halidi Mchindra 97 600 Mamoudzou