Arrivée du délégué apostolique Tomasz Grysa : un ambassadeur du pape à Mayotte

De nationalité polonaise, Monseigneur Tomasz Grysa, 52 ans, a été nommé par le pape François nonce apostolique pour Madagascar le mardi 27 septembre 2022. C’est à dire qu’il devient son ambassadeur dans la Grande-Ile. Il est également devenu délégué apostolique dans les Iles des Comores et délégué apostolique à La Réunion, et très récemment, nommé nonce apostolique aux Seychelles. Nous l’avons interrogé aux côtés de Monseigneur Charles Mahuza, évêque des Comores et du père Bienvenu Kasongo, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima.

Pourquoi être venu à Mayotte Monseigneur ?

Mgr Thomas Grysa : « Il y avait ce dimanche à Majunga, à Madagascar où j’ai été nommé nonce apostolique, l’installation d’un nouvel évêque, et étant donné qu’Ewa Air proposait des vols directs, nous en avons profité pour organiser ma visite à Mayotte, puis aux Comores ».

Mayotte est un département spécifique au sein de la république française, une terre à majorité musulmane où réside une toute petite communauté catholique.

Mgr Thomas Grysa : « C’est justement l’intérêt de ma présence. Si je suis nonce à Madagascar, ce n’est pas le cas ici puisque je suis seulement délégué apostolique de l’archipel des Comores, qui comprend d’une part l’Union des Comores, et de l’autre, Mayotte. Pour Mayotte comme pour tous les départements français, le nonce, c’est à dire l’ambassadeur du Saint-Siège, est à Paris.

Sur la question de l’îlot catholique en territoire musulman, c’est la même chose à Jérusalem où ne vivent que 1 à 2% de catholiques. Mais notre témoignage de foi n’en est pas moins important, c’est notamment dans notre contribution à la vie sociale ».

Père Bienvenu : « C’est pourquoi j’encourage les structures comme le Secours catholique et Apprentis d’Auteuil qui œuvrent dans le social et qui permettent d’affronter les difficultés rencontrées par la charité. Pour nous, la présence du délégué apostolique monseigneur Tomasz Grysa est un encouragement et le signe que nous appartenons tous à l’Eglise universelle ».

Quel est sur le sens de votre présence monseigneur ?

Mgr Thomas Grysa : Je suis ici pour transmettre le message du pape, il pense à vous, il se soucie des périphéries, que ce soit les hommes ou les territoires, ma présence donne de la visibilité à celle du pape parmi vous. Je suis également venu délivrer un message évangélique, n’ayez pas peur, le Seigneur est avec vous, s’il faut surmonter les difficultés, faisons le ensemble. Personne ne nous a promis une vie facile, les écueils, nous les surmontons ensemble.

Ce lundi, Thomasz Grysa rencontrera le préfet Thierry Suquet et le président du conseil départemental Ben Issa Ousseni, et officiera une messe d’action de grâce sera retransmise en direct sur Mayotte la 1ère à 18h depuis l’église Notre-Dame de Fatima. Le 14 février, le délégué apostolique s’envolera pour Moroni accompagné de Monseigneur Charles Mahuza, avant de revenir à Mayotte vendredi prochain.

Anne Perzo-Lafond