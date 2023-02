Programme finalisé pour la 9ème édition du Festival Hip Hop Evolution

C’est devenu un rendez-vous incontournable de nos soirées et pour les jeunes, d’entrainement en journée. Avec une offre qui s’est diversifiée au fil des années.

L’occasion de valoriser la création artistique et les actions culturelles du territoire que Hip Hop Évolution mène toute l’année avec de nombreux partenaires, et de mettre en connexion des artistes en provenance de France hexagonale avec la région du Canal du Mozambique (Tanzanie, Comores, Mayotte).

« Le hip-hop est le point de départ des rencontres entre tous ces artistes qui collaborent et créent ensemble pour vous amener dans des univers artistiques éclectiques. Dans leur démarche artistique, ils se nourrissent des influences de chacun traditionnelles, contemporaines, urbaines », retrace Sophie Huvet, à la tête de Hip Hop Evolution.

La jeunesse de Mayotte aura, comme chaque année, une grande place sur scène, aux côtés d’artistes professionnels émergents.

Au programme : des spectacles, des battles, des ateliers et des échanges.

Le Festival se déroule du 20 février au 4 mars prochain. La majorité des événements sont gratuits. Deux soirées sont payantes, pour lesquelles il est d’ores et déjà possible de réserver les places.

Pour le vendredi 24 février 18H30 – Soirée spectacles d’ouverture dans le hall du Collège Zakia Madi à Iloni Ville de Dembeni – entrée gratuite

Pour le samedi 25 février 19H00 – Soirée spectacles payante avec entracte dinatoire au hall du Collège Zakia Madi à Iloni (commune de Dembéni). Pour réserver, cliquer ici.

Pour le dimanche 26 février 15H – Soirée après-midi spectacles en famille dans le hall du Collège Zakia Madi à Iloni Ville de Dembeni – entrée gratuite

Pour le jeudi 2 mars 14H – Ateliers découverte Danse, Cirque et Basket au plateau Baobab M’tsapéré Ville de Mamoudzou, en partenariat avec BCM / Cercle Vibes avec DJ Tajmahal et MC Maleek / 17H : spectacle Yatru Cirki – entrée gratuite

Pour le vendredi 3 mars 18H – soirée Battle of the year Mayotte 1 vs 1 à la MJC de Kani-Kéli – entrée gratuite