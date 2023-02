Coupure d’eau pour travaux ce lundi à Dzaoudzi Labattoir

La vie chère en outre-mer est un sparadrap qui colle au doigt et dont on ne parvient pas à se défaire, sur le mode capitaine Haddock. En évoquant le milieu maritime, le député Mansour Kamardine regarde du côté du port de Longoni, et de sa gestion qui impacte considérablement le portemonnaie du consommateur… pour repartir tel un vase communiquant vers l’achat d’élus ? Le député accuse.