Ville de Mamoudzou – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Ville de Mamoudzou (976)

Rue du Commerce

BP 01

97600 Mamoudzou

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mamoudzou (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000883700011

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : Non

.

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 2023DGA0021

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Le Maire Monsieur Ambdilwahedou SOUMAILA – Tél : +33 269665010 – Mail : commande-publique@mamoudzou.yt

.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Capacités techniques et professionnelles : Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mardi 28 février 2023 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d’attribution : 1-Prix des prestations : 40.0 %

2-Valeur technique : 40.0 %

3-Délai d’exécution (note détaillée) : 20.0 %

.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : TRAVAUX DE SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA COMMUNE DE MAMOUDZOU – RECONSULTATION DES LOTS 7 ET 25

Classification CPV : 45340000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : TRAVAUX DE SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA COMMUNE DE MAMOUDZOU – RECONSULTATION DES LOTS 7 ET 25

Lieu principal d’exécution : Commune de Mamoudzou

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

.

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

SÉCURISATION ÉCOLE ELEMENTAIRE CAVANI STADE

Classification CPV : 45340000

Lieu d’exécution du lot : Cavani stade

LOT :

SÉCURISATION ÉCOLE GROUPE SCOLAIRE TZOUDZOU 2

Classification CPV : 45342000

Lieu d’exécution du lot : GS TSOUNDZOU 2

.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :

Une visite est recommandée, les demandes de visites seront adressées au 0639 69 28 15.

.

Date d’envoi du présent avis

09 février 2023