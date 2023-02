Ville de Dembeni – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Ville de Dembeni (976)

Place de la Mairie

Boîte Postale N°20

97660 Dembeni

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Dembeni (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000878700018

Code postal / Ville : 97660 Dembeni

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Moudjibou SAIDI, Maire de Dembeni – Mail : commandepublique@dembeni.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Capacités techniques et professionnelles : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel

d’encadrement pour chacun des trois dernières années, Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le

candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 10 mars 2023 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Aménagement du cimetière de Dembeni

Classification CPV : 45000000

Type de marché : Travaux

Lieu principal d’exécution : Dembeni

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

Terrassement

Classification CPV : 45110000

Lieu d’exécution du lot : Dembeni

LOT :

Murs de soutènements – cheminements

Classification CPV : 45262620

Lieu d’exécution du lot : Dembeni

LOT :

Local technique

Classification CPV : 45223220

Lieu d’exécution du lot : Dembeni

LOT :

Clôture

Classification CPV : 45342000

Lieu d’exécution du lot : Dembeni

LOT :

Métallerie

Classification CPV : 45340000

Lieu d’exécution du lot : Dembeni

LOT :

Électricité CF-cf

Classification CPV : 45310000

Lieu d’exécution du lot : Dembeni

LOT :

Peinture clôture

Classification CPV : 45442100

Lieu d’exécution du lot : Dembeni

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

Date d’envoi du présent avis

09 février 2023