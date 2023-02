Un jeu vidéo d’aventure pour sensibiliser les mahorais aux déchets

La nécessité pour les mahorais de prendre conscience des enjeux écologiques du territoire

MayKnet est un jeu vidéo gratuit qui sera téléchargeable à partir du 24 février sur toutes les plateformes. L’idée est d’apprendre aux jeunes de façon ludique les gestes éco-citoyens afin de préserver l’environnement. Lati, animatrice au sein de l’association Yes we can nette, va partir sillonner toute l’île à la rencontre des habitants mais surtout des élèves, dès la fin des vacances de février, pour les sensibiliser à l’environnement et au développement durable.

« Nous avons déjà mis en place un programme, explique-t-elle. Je vais d’abord commencer avec les collégiens car ils sont plus réceptifs. Je leur présenterai sous forme de diaporama d’une heure le jeu MayKnet pour le côté théorique et ludique dans le but qu’ils prennent conscience de l’écologie. Les déchets sont un fléau à Mayotte. Certains endroits sont inaccessibles pour le ramassage des déchets, il faut donc sensibiliser un maximum de monde. On espère ainsi toucher le plus de gens possible car il faut à tout prix éviter la prolifération des déchets », s’alarme-t-elle. Pour l’instant nous avons prévu trois animations par semaine ». Lati passera ensuite dans les différentes structures de formation et les associations pour sensibiliser les adultes.

Un jeu ludique accessible à tous

El Farouk Adinani est développeur informatique au sein de la société Sirel976, qui a créé MayKnet. Il explique comment se déroule l’histoire. « Il s’agit d’un jeu d’aventure dans un environnement ressemblant à la géographie de Mayotte et dans lequel le personnage principal est une canette qui part découvrir un monde ravagé par les déchets. Il y a plusieurs niveaux bien sûr avec différents écosystèmes comme les villages, le lagon, la forêt, …

La canette va ainsi faire la rencontre des espèces animales endémiques de l’île comme les makis, les tortues, … Et ces derniers vont lui expliquer les menaces écologiques dont ils sont victimes. Les makis chassés de la forêt à cause de la déforestation sauvage, la tortue touchée par les plastiques, etc. L’objectif des joueurs sera de nettoyer l’île de ses déchets qui empoisonnent les écosystèmes et d’acquérir par la même occasion des connaissances sur la biodiversité présente à Mayotte ».

Pour Gilles Chavaunaud, actuel président de l’association qui va passer la main à la fin du mois à Florent Forestier, il est essentiel de sensibiliser les jeunes à l’environnement et au développement durable. « Nous souhaitons créer ainsi un projet commun de partenariat avec le rectorat, indique-t-il, afin de pouvoir faire une large diffusion dans les écoles en premier lieu, puis par la suite à un plus large public. Car il s’agit de travailler ensemble pour un monde plus durable ».

B.J.