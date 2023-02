Second trimestre 2022 : une période noire pour l’emploi à Mayotte

Chaque année l’Insee Mayotte publie de façon trimestrielle les chiffres de l’emploi dans l’île. « L’année 2022 est la dernière fois où nous procédons ainsi. A compter des prochaines années, nous ferons comme en métropole, à savoir une enquête emploi en continu », indique Bertrand Aumand, chef de service régional Insee de Mayotte.

Deux mille emplois perdus depuis 2019

Pour cette enquête l’Insee a collecté ses informations soit par téléphone, soit en face à face auprès de 3140 « répondants ». Le taux de chômage est mesuré avec un intervalle de confiance de + ou – 2 points. Ainsi on apprend qu’au second trimestre 2022, 50.000 personnes âgées de 15 à 64 ans avaient un emploi à Mayotte. C’est 2.000 de moins par rapport à 2019. « Ce qui en fait le taux d’emplois le plus bas depuis 2009 », indique Bertrand Aumand.

Pour faire son enquête et pour qu’elle soit valable au niveau national et international, l’Insee se base sur les critères du Bureau International du travail (BIT) qui comptabilise les personnes en trois catégories : les personnes ayant un emploi, les chômeurs et les personnes sans activité. On constate à travers cette enquête que la croissance démographique est en hausse pour les 15-64 ans alors que le nombre d’emplois diminue. Et c’est là le gros problème puisque cette même catégorie à un taux d’emplois de seulement 30% (-4 points par rapport à 2019). On remarque aussi que les natifs de l’étranger ont un taux d’emplois de 21%, soit 5 points de moins qu’en 2019 mais surtout que les hommes âgés de 39 à 49 ans ont un taux d’emplois de seulement 53% ce qui représente 11 points de moins qu’en 2019. Quid des femmes ?

Les emplois à domicile (ménage, garde d’enfants ,…) ont aussi baissé (-1200). Par ailleurs, sur les 50.000 personnes en emploi au 2nd trimestre 2022, 21.000 travaillaient dans la fonction publique, soit environ 42%.

Qu’est-ce qu’un chômeur pour les instituts de sondage ?

Selon le BIT est considéré comme chômeur « toute personne âgée de plus de 15 ans, qui n’a pas travaillé au moment de la semaine où l’enquête a été faite, qu’elle doit être disponible dans les 15 jours et qu’elle doit effectuer les démarches actives pour trouver un emploi ». Cette méthode vaut ce qu’elle vaut mais elle ne prend pas en compte les personnes étant au chômage mais ne rentrant pas dans les critères du BIT, c’est ce qu’on appelle le « halo » (pendant la crise sanitaire les gens ne pouvaient pas faire de démarches actives vu que l’activité économique était quasi nulle, ou bien il est difficile de se rendre à un entretien si on a pas de moyen de locomotion…Ils n’étaient donc pas considérés comme chômeurs).

Si bien qu’en fait, 27.000 personnes étaient au chômage dans l’île selon la méthode du BIT mais 33.000 étaient en inactivité dans le halo du chômage. C’était donc près de 60.000 personnes qui cherchaient un travail à Mayotte au 2nd trimestre 2022. Autant dire que le travail est une denrée rare et que l’activité économique de l’île ne peut pas absorber autant de demandeurs.

D’autre part, l’Insee établit à environ 34% le pourcentage de la population active qui était au chômage dans l’île, (7,4 % en métropole et entre 13% et 19% pour les autres départements d’Outre-mer). « C’est 4 points de plus par rapport au niveau moyen de ces dernières années », précise le chef de service régional.

Ce que l’on peut retenir de cette étude de l’emploi à Mayotte au 2nd trimestre 2022, c’est que le chômage a fortement augmenté (+4points). Les offres ne sont pas suffisantes pour absorber la forte demande puisque seulement 30% des 15-64 ans possédaient un travail. Par ailleurs, sur les 50.000 personnes qui avaient un emploi, 29.000 ne travaillaient pas dans la fonction publique, sachant que selon l’Insee, l’île compterait environ 166.000 personnes âgées de 15 à 64 ans…

B.J.