Les Eaux de Mayotte – RÉSULTAT DE MARCHÉ

Les Eaux de Mayotte (976)

ZI KAWENI BP 289

97600 Mamoudzou

.

RÉSULTAT DE MARCHÉ

.

Pouvoir adjudicateur

Les Eaux de Mayotte (976), Inaya AHAMADA, ZI KAWENI BP 289, 97600 Mamoudzou , FRANCE. Tel : +33 269621111. E-mail :

inaya.ahamada@eauxdemayotte.yt.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Eaux

Références de l’avis initial paru au BOAMP

Parution numéro : 2022_294 DIFF – Annonce n° du 2022-10-21

.

Description du marché

Objet du marché

La commune de Dembéni a réalisé des travaux de réseaux d’eaux usées dans les villages de Dembéni et Iloni dans le cadre d’aménagement de lotissements communaux. De son côté, LEMA a entamé de nombreux travaux visant à étendre les réseaux d’eaux usées sur l’ensemble de la commune. Compte tenu de nombreuses difficultés rencontrés sur ces diverses opérations, les raccordements des lotissements cités n’ont pas été réalisés. A ce jour, les eaux usées issues de ces lotissements se déversent dans les caniveaux et créer des désordres sanitaires importants (ruissellement sur la RN et les voiries communales, odeurs, …..). L’opération consiste donc au niveau des villages de Dembeni et Iloni à réaliser la totalité des besoins en raccordements, la remise à niveau des regards de visites avec renforcement des tampons de type « trafic intense », réfections de chaussée conformément aux exigences des gestionnaires de voiries, reprise du giratoire d’ILONI, reprise de réseaux défectueux en haut d’ILONI.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45232410

Lieu d’exécution

Commune de Dembéni ( Mayotte)

.

Caractéristiques principales

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

.

Informations sur l’attribution du marché

Critères d’attribution retenus :

Aucun critère.

Attribution :

LOT N° 1 : infructueux

Intitulé :

Interventions sur les postes de refoulement

LOT N° 2 : infructueux

Intitulé :

Interventions sur les réseaux EU sous la RN

LOT N° 3 : sans suite

Intitulé :

Branchements sur réseaux EU existants

LOT N° 4 : sans suite

Intitulé :

Raccordements de lotissements

.

Date d’envoi du présent avis

09 février 2023