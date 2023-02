La Maison de Mayotte à Paris fait peau neuve, il faut en tirer tous les partis

Il faut se replonger en février 2019 quand les élus avaient vivement débattu de l’utilité d’un tel achat. En arrivant à la tête du conseil départemental, Soibahadine Ibrahim Ramadani avait décidé de rabaisser drastiquement les charges de loyer de ce qui était alors la Délégation de Mayotte à Paris, en déménageant pour moins cher. Lui et son équipe avaient redressé la barre d’une assemblée au départ déficitaire qu’il laissera excédentaire à +50millions d’euros. Et avaient donc décidé d’investir 12 millions d’euros de fonds propres dans l’achat d’un hôtel particulier des années 30 dans le 16ème arrondissement de Paris, de 700 m2 sur 3 étages en février 2019. Salle de réception, salles de réunion, et espace de coworking avaient été aménagées. Plusieurs élus auraient préféré que la somme soit investie en fonds d’appel à projets européens, mais l’idée d’avoir une représentativité assurant la promotion de Mayotte avait fini par l’emporter, « et c’est un investissement immobilier intéressant », nous avait confié un élu.

Quatre ans plus tard, presque date pour date, la Maison de Mayotte a Paris se refait une beauté. Les nouveaux bureaux sont aménagés en espace de travail, d’accueil, de réception et d’exposition. Le Département veut ainsi « promouvoir un territoire attractif et solidaire par nature”, nous explique-t-il. Ce service du CD doit « promouvoir le territoire et accompagner les acteurs et les jeunes en France hexagonale ». Un gros effort était à faire tant les jeunes étudiants ont été livrés à eux-mêmes pendant des années, il existe encore des marges de progression d’ailleurs. Mais le choix de Mohamed Zoubert à la direction de la Maison aura eu un effet bénéfique.

La cérémonie d’inauguration de la rénovation du bâtiment se tenait ce jeudi 9 février, en présence du ministre délégué aux Outre-Mer, Jean-François Carenco, du président du Conseil départemental Ben Issa Ousseni, du vice-président Madi Moussa Velou, des conseillères départementale Nadjima Said, Maymounati Ahamadi, les anciens présidents Said Omar Oili et Daniel Zaidani (conseiller départemental de Pamandzi), donc l’initiateur de l’achat, l’ancien président Soibahadine n’était pas présent, les 4 parlementaires de Mayotte, Henriette Bamana, le président du Conseil départemental de Martinique Serge Letchimy, la conseillère de Paris et représentante du maire du 16e, Samia Badat-Karam, le vice-président de la Région Ile-de-France, Patrick Karam, le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila, des élus municipaux de villes partenaires (Suresnes, Savigny…), de nombreuses figures de l’aventure de la Cellule Mayotte en Métropole puis de la Maison de Mayotte (qui ont été mis à l’honneur), l’équipe de la délégation emmenée par Mohamed Zoubert, de nombreux représentants de l’Outre-Mer (Réunion, Guadeloupe, DGOM…).

C’est donc aux 51-53 rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement, que la plaque inaugurale a été dévoilée et le ruban coupé, accompagnés de l’allocution du président Ben Issa Ousseni : « Depuis 1993, date de la création de la Maison de Mayotte (qu’elle reste d’ailleurs dans l es cœurs ! ), nous fêtons 30 ans de représentation dans la capitale. Nous disposons d’un magnifique écrin. A nous, à vous de le faire vivre, d’en explorer toutes les possibilités avec un seul et unique objectif : celui de promouvoir Mayotte ». Une belle séquence de remise de présents s’en est suivie : Raphael Bessis (fils de Liliane Bessi-Hurley), Houbia Youssouffa, Inzoudine Kadara, Siadi Vita, Rasmya Ahmed (fille de Hortense Henry), Boina Boina Madi, Sokary Yess Soilihi, Mohamed Elhad Soumaila ont été cités… Les festivités inaugurales continuent ce vendredi 10 février de 14 h à 17h, avec des ateliers de sensibilisation à la culture mahoraise sont proposés ces vendredi et samedi avec la collaboration des associations solidaires Mahoraises. Les festivités

Dès ce vendredi 14h, Mayotte se découvre en mode ateliers et exposition. Animés par Rastami Spelo, les différents espaces du bâtiment aménagé, vous proposeront :

Exposition : « Histoire de Mayotte de 1841 à nos jours » – animée par M. Insa Ahamada – Archives départementales ;

Atelier beauté mahoraise – Salouva et Msindzano;

Animation sur écrans « Au cœur du debaa» présentée par Mme Eléna Bertuzzi ;

Atelier « Livres et auteurs de Mayotte». Lecture et découverte d’œuvres sur Mayotte et signatures d’autographes d’auteurs présents ;

Animation jeu 100% Mayotte, le « Safari Ndjema » présenté par la CEMEA dans le but de faire connaître l’Île et partager la culture et l’histoire du territoire.

Et la maison semble avoir les moyens puisqu’un apéro/Cocktail est annoncé « tout au long de l’après-midi à tous les étages fait de mets et plats traditionnels de Mayotte ».

Souhaitons que la Maison serve de tremplin pour ancrer la présence de Mayotte à Paris. Lorsqu’elle avait investi 6 millions d’euros dans son antenne parisienne il y a dix ans, La Réunion y avait aussitôt ouvert une boutique de vente de produits locaux. Nous avions suggéré en 2019 de les imiter.

Anne Perzo-Lafond