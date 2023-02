.

Les Eaux de Mayotte (976)

ZI KAWENI BP 289

97600 Mamoudzou

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Les Eaux de Mayotte (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20009346600015

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

.

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Monsieur Le Président, Ahamada FAHARDINE – Mail : inaya.ahamada@eauxdemayotte.yt

.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Capacités techniques et professionnelles : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à bonne fin)

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 10 mars 2023 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d’urgence Dembeni + Rehausse de la station de pompage CIRAD, raccordement réseaux (reprise des

réseaux d’assainissement des eaux usées des villages de Dembeni et Iloni)

Classification CPV : 45232410

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : La commune de Dembéni a réalisé des travaux de réseaux d’eaux usées dans les villages de Dembéni et Iloni dans le cadre d’aménagement de lotissements communaux. De son côté, LEMA a entamé de nombreux travaux visant à étendre les réseaux d’eaux usées sur l’ensemble de la commune. Compte tenu de nombreuses difficultés rencontrés sur ces diverses opérations, les raccordements des lotissements cités n’ont pas été réalisés. A ce jour, les eaux usées issues de ces lotissements se déversent dans les caniveaux et créer des désordres sanitaires importants (ruissellement sur la RN et les voiries communales, odeurs, ).

L’opération consiste donc au niveau des villages de Dembeni et Iloni à réaliser la totalité des besoins en raccordements, la remise à niveau des regards de visites avec renforcement des tampons de type « trafic intense », réfections de chaussée conformément aux exigences des gestionnaires de voiries, reprise du giratoire d’ILONI, reprise de réseaux défectueux en haut d’ILONI.

Lieu principal d’exécution : Commune de Dembéni ( Mayotte)

Durée du marché (en mois) : 10

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

.

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

Interventions sur les postes de refoulement

Classification CPV : 45232410

Lieu d’exécution du lot : Commune de Dembéni

LOT :

Interventions sur les réseaux EU sous la RN

Classification CPV : 45232410

Lieu d’exécution du lot : Commune de Dembéni

LOT :

Branchements sur réseaux EU existants

Classification CPV : 45232410

Lieu d’exécution du lot : Commune de Dembéni

LOT :

Raccordements de lotissements

Classification CPV : 45232410

Lieu d’exécution du lot : Commune de Dembéni

.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

.

Date d’envoi du présent avis

09 février 2023