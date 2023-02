Ymane Alihamidi-Chanfi quitte la direction de la CSSM pour la CAF de la Sarthe

Ymane Alihamidi-Chanfi a intégré la CSSM en 2003 où elle a exercé diverses fonctions avant d’intégrer en 2009 la 48ème promotion de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (l’EN3S) qui forme tous les cadres dirigeants de l’Institution. Nous l’avions interviewée à cette époque, elle était devenue une des plus hautes diplômées de l’île.

En sortie d’école, elle a piloté l’Action Sociale de la Caisse des Allocations familiales de la Réunion avant de revenir sur le territoire de Mayotte pour y prendre des fonctions de cadre dirigeant.

En août 2016 la jeune femme prenait la Direction de la CSSM avec pour principal objectif de « Faire de la CSSM un organisme de sécurité sociale à part entière et non pas entièrement à part ». Difficile de gérer cette grande maison, et elle a dû passer par de nombreuses turbulences. D’autre part, on sait qu’un long chemin reste encore à parcourir vers l’alignement du plafond de la Sécurité social sur la métropole, qui conditionne le niveau des retraites. Un point qu’elle n’a cessé de défendre lors des échanges portant sur la loi Mayotte, et plus globalement, celui de la généralisation à tout le code de la Sécurité sociale. « Beaucoup reste à faire, les enjeux en termes de convergence des droits sociaux et de rattrapage des standards nationaux étant nombreux et titanesques », note-t-elle d’ailleurs.

Elle était décorée de l’ordre national du mérite en 2020, remis par Nicolas Revel, Directeur général de la Caisse nationale d’Assurance Maladie.

Spécificité de l’île, la CSSM intègre en 2004 toutes les branches, Famille, Maladie, Accidents du Travail et Maladies professionnelles Vieillesse, et Recouvrement. Ymane Alihamidi-Chanfi n’a donc pas trop hésité à répondre favorablement à la direction de la CAF de la Sarthe qui lui tendait les bras. Elle y prendra ses fonctions le 1er mars.

C’est Philippe Fery, Directeur de la Caf de Guyane, qui lui succède, et qui prendra donc ses fonctions en tant que nouveau Directeur Général de la CSSM le 1er mars 2023.