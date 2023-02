Maoré solidaire appelle à relancer le concours Miss Mayotte

L’histoire du pin’s des Comores arboré par la Miss Mayotte 2021 Anna Ousseni lors d’une inauguration d’exposition artistique à Mayotte, avait provoqué des réactions en chaine. Beaucoup demandait sa destitution, le délégué régional avait fini par jeter l’éponge.Nous avions alors titré « Tempête autour de l’écharpe de miss Mayotte muée en porte-drapeau ».

Il faut se remettre en ordre de marche, dit en substance Anchya Bamana, ex-maire de Sada et présidente de Maore solidaire, qui adresse un courrier au président Ousseni afin qu’une solution soit trouvée.

Une participation indispensable aux yeux de la présidente pour soutenir l’image publique et nationale de Mayotte par opposition à la triste actualité perpétuellement relayée depuis ces derniers mois :

« Monsieur le Président, vous comme moi avons besoin de voir Mayotte être présenté et vu de l’extérieur sur son vrai visage » interpelle Anchya Bamana. Un visage riche de couleurs, de chaleur et de sourires, une beauté tant sur les plans terrestre que maritime nourris de riches faune et flore, d’une culture prononcée et de traditions.

À cela s’ajoute une dimension beaucoup plus économique relative à l’attractivité même du territoire, son développement, son tourisme. « Pour toutes ses raisons, je vous invite à prendre et à soutenir toute initiative de nature à relancer l’élection de Miss France à Mayotte, en collaboration avec le Comité Miss France », invite l’ancienne élue.

« Les mahorais comptent sur votre engagement pour le rayonnement de Mayotte dans la région, au national et à l’international » adresse-t’elle au président du conseil, Ben Issa Ousseni en clôture de sa requête.