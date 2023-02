Détournements de fonds de l’ex-directeur du Pôle solidarités de Mlézi Maore

Accusé d’avoir détourné entre 90.000 et 150.000 euros de la structure Mlézi Maore qui l’employait, l’agent a été jugé en comparution immédiate.

Dans le cadre de ses fonctions de directeur de Pôle exercées pendant un an, ce salarié était amené à gérer des éléments budgétaires et financiers. Courant août 2022, le service comptable relevait l’existence de paiements injustifiés et de dépenses sans rapport avec l’établissement, indique Mlézi Maore dans un communiqué.

Ce qui incitait la Direction générale a lui notifier une mise à pied conservatoire, puis à le licencier pour faute grave. Une plainte a été ensuite déposée auprès du procureur de la République, en novembre 2022. L’enquête puis la comparution devant le tribunal confirmait sa culpabilité. IL était condamné à 12 mois de prison dont 4 ferme selon nos confrères de Mayotte la 1ère, sans mandat de dépôt, sous réserve qu’il rembourse les sommes détournées.

« Reconnue victime par la Justice, Mlezi Maore usera de l’ensemble des moyens juridiques afin d’être pleinement dédommagée de ses préjudices qui sont à la fois financiers et moraux, tous les comportements déviants et frauduleux sont intolérables et sanctionnés », indique Mlézi Maore.