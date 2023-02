La Poste de Dzoumogne rouvre après s’être refait une beauté

Après 4 mois de travaux, le bureau de poste de la rue François Mitterrand a ouvert ses portes au public ce lundi 6 février avec un panel d’accompagnements.

La Poste ne se cantonne pas à ses services habituels dans cette modernisation de son espace. Un espace confidentiel est désormais dédié à l’accompagnement des démarches France services. Les habitants pourront bénéficier des services de différents opérateurs, comme, la CSSM, le RSMA, la DRFiP, Pôle emploi et les services des ministères de la Justice et de l’Intérieur.

L’espace bancaire a été renforcé par la présence de deux conseillers bancaires, « les clients de La Banque Postale peuvent au choix échanger avec leur conseiller à distance ou en face à face. »

L’éclairage a été revu avec l’utilisation de LED permettant une consommation minimum, et « un sol effet parquet apporte une touche contemporaine et chaleureuse à cet espace climatisé ». A son arrivée, le client est accueilli un chargé de clientèle vêtu de noir aux couleurs de La Poste et de La Banque Postale.

Un distributeur automatique de billets a été disposé à l’extérieur du bureau de poste.

Un investissement total de 400.000 euros pour cette modernisation, financés par le fonds postal de péréquation territorial et engagés par la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale de Mayotte, au titre de la mission de service public d’aménagement du territoire confiée à La Poste.

Infos pratiques:

Les institutions présentes au titre de FRance Service permettent de réaliser l’immatriculation de véhicules, les demandes de RSA, l’impôt, l’accès aux services en ligne et l’accompagnement pour les démarches administratives.

France services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la MSA , La Poste et des partenaires locaux.

Retrouvez la France services la plus proche de chez vous sur france-services.gouv.fr

Adresse : 303 Rue FRANCOIS MITTERRAND 97650 BANDRABOUA

Horaires :

Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00

Samedi de 8h00 à 12h00

Lien vers laposte.fr : https://localiser.laposte.fr/mayotte/bandraboua/dzoumogne-985030