French Tech : Les ’’start-up’’ mahoraises à l’honneur

Nous étions les ’’petits-derniers’’ d’outre-mer, aux côtés de la Martinique, à intégrer en avril 2021 le grand mouvement collectif français des écosystèmes territoriaux pour la croissance de leurs startups et entreprises numériques. Après 2 annuités de recul, en matière de bilan et surtout de retombées positives, notre département re-clic jusqu’en 2025.

Le besoin d’une communauté mahoraise référente

À la genèse de ce projet 2.0, des jeunes entrepreneurs locaux bien souvent seuls dans l’élaboration, la mise en place et le développement de leurs respectives entreprises, formulant pourtant la réelle demande d’une création de communauté d’échange tant sur le plan pratique et contact, que juridique, « Ce lien n’existait pas auparavant sur notre territoire. Il était important de pouvoir mettre en relation un jeune et une grande entreprise par exemple » nous explique Haouthani Massoundi, directrice nouvellement promue chez Mayotte in Tech. Par manque d’information ou bien n’ayant pas les moyens d’adhérer à une telle structure, souvent payante, chacun évoluait dans son coin malgré les besoins.

La première labellisation a permis de créer cette communauté au niveau local et ce, sans payer. De manière générale, les communautés French Tech sont des regroupements d’entrepreneuses et entrepreneurs bénévoles qui reposent sur l’engagement collectif de leurs membres. Ils sont désormais une cinquantaine sur notre département.

Pourquoi adhérer ?

Dans cette nouvelle ère où la dominante numérique n’est plus contestable, ce réseau favorise grandement les liens entre les membres leur permettant ainsi de relever ou bien même d’innover au regard des défis et besoins des marchés locaux voire même internationaux. « Le réseau French Tech pousse nos startups à aller de l’avant et ne pas avoir peur de viser loin », souligne Haouthani Massoundi.

Dans ce fertile écosystème toujours en pleine croissance, on dénombre 32 communautés en France ayant donc pour mission première de créer des liens économiques intra-startups mais également avec les acteurs privés et publics.

Parmi quelques points clés on peut énumérer les rencontres directes facilitées avec les investisseurs, l’animation d’ateliers et de séminaires informatifs à vocation pratique, l’accès régulier à des calendriers de types salons, appels à projets ou autres fertiles opportunités mais également la mise à disposition d’offres d’emploi spécifiques, de CVs ciblés, d’annuaires d’entreprises innovantes et de bons nombres d’outils indispensables pour rayonner (newsletters, réseaux sociaux, articles institutionnels techniques etc.).

Un rayonnement à échelle planétaire sachant l’implantation de la communauté French Tech répartie en 52 pays; soit près de 67 communautés qui ont pour vocation de soutenir les startups françaises, francophones ou francophiles au niveau de leur respectifs marchés entrepreneuriaux et locaux.

Mayotte in Tech 2023

Parmi les rendez-vous annuels phares qui ont taillé les lettres de noblesses de la communauté French Tech de Mayotte: la WebCup, le Startup week-end ou encore le concours Innov’Action976 qui a rencontré un réel succès lors de sa 3ème édition en octobre 2022 dernier aux côtés de partenaires tels que l’Adim (Agence de développement et d’innovation de Mayotte), la préfecture ou encore le département.

Véritables événements vitrines qui dénotent un engouement de plus en plus prononcé pour les nouvelles technologies et la brillante jeunesse de notre territoire, la communauté Mayotte in Tech ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et prévoit d’ici peu, la mise en ligne de son tout nouveau site internet ainsi que la première rencontre annuelle label French Tech 2023 avec l’intervention d’un représentant national. S’en suivront rapidement les matinales de la French Tech et la volonté de viser une levée de fonds DPI (development partners international) afin d’accroître son rayonnement à échelle plus importante. Un rayonnement qui ne peut se faire sans le soutien solide d’institutions partenaires locales, telle que la BGE vers qui la communauté tech compte se tourner.

MLG

Infos supplémentaires réseaux sociaux : @MayotteInTech ou www.lafrenchtech.com