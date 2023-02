Athlétisme : place aux championnats de France !

C’est un peu enrhumé que Kamel répond à nos sollicitations. Il faut dire que le climat n’est pas tendre avec lui, qui est habitué au soleil de Mayotte. Pas de quoi l’affoler non plus.

L’œil de l’athlète, toujours désireux de se surpasser

Le jeune espoir mahorais d’athlétisme nous fait un état des lieux, de ses résultats à Lyon, à son entraînement du jour, et on peut d’ores et déjà s’apercevoir de son désir de toujours se surpasser : « Le rendez-vous à Lyon s’est globalement bien passé, même si j’aurai pu faire mieux. J’ai fini 1er au 200m avec un chrono de 21,85 et 4e au 60m avec un temps de 6,93. Je vise encore plus haut, ce n’est pas suffisant pour moi. Entretemps j’ai attrapé froid, je ne vais pas dire que ça n’a pas d’incidence sur mes performances, mais je ne dois pas me donner des excuses. Je me soigne et continue de m’entraîner. On va continuer à préparer l’événement de ce week-end avec mon coach. D’ailleurs là j’attends qu’il me donne ma séance du jour. »

L’œil du coach, l’œil de la sagesse

Sébastien Synave, le coach de Kamel, a pu être contacté, juste avant ladite séance. Il nous donne son point de vue, moins fougueux mais rempli de sagesse : « Les chronos ont été bons lors du championnat d’Athlétisme qui avait lieu à Lyon, même s’il aurait sûrement préféré faire mieux. Mais ce n’était qu’une étape dans sa préparation, qui n’est pas encore finie. On continue de s’entraîner, on va en salle. En ce moment même je prépare sa séance du jour. Nous avons hâte d’en découdre avec les autres athlètes ce week-end. Néanmoins il doit faire plus attention à sa santé. Il a attrapé froid, un peu par négligence. Je pense qu’il s’en remettra, c’est un petit rhume et il se soigne. Mais ça montre qu’il doit quand-même faire preuve de plus de maturité à ce niveau. À part ça, il a tout ce qu’il faut pour dominer ses adversaires, il a les cartes en mains. J’espère qu’il sera à 100%, on va tout faire pour qu’il soit en condition optimale. »

Pour rappel, les championnats de France d’Athlétisme, espoirs et nationaux en salle, auront lieux du 11 au 12 février à Miramas. Outre Kamel Zoubert, qui sera engagé sur le 60m et sur le 200m, Djassim Ahamada sera notre deuxième représentant mahorais, il sera au départ du saut en longueur. Ils seront 3 mahorais, au total. Bonne chance !

Houmadi Abdallah