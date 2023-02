Concours Castor Informatique : une jeunesse pleine d’avenir à Mayotte !

Beaucoup de joie et de surprise ce lundi au collège de Mgombani. Les résultats du concours Castor Informatique, attendus avec impatience, allaient enfin être connus. Surprise : un binôme local se classe premier ! Nayohann Abdoul-Aziz et Faran Abdourraquib, deux élèves de 6e sont les heureux lauréats dans leur catégorie. Nayohann est le premier à nous exprimer sa joie : « Ça fait bizarre, les gens nous applaudissent et nous acclament. Certains se sont même moqués car on était gênés. On ne s’attendait pas à finir 1er mais nous sommes très contents. Un grand merci à nos professeurs, au principal, ainsi qu’à nos autres camarades, qui auraient mérité de figurer plus haut eux aussi. Au début, on avait pas vraiment compris le but du concours, ensuite, les professeurs nous ont expliqué que c’était un concours national. À ce moment là, on s’est tous donné à fond. Mais le plus important c’est qu’on s’est amusé en travaillant. »

Faran, lui, était également très content, au même titre que son binôme. S’il reste « focalisé sur la gagne » pour les prochains concours, il garde lui aussi les côtés « amusant » et « collectif » que procurent ces concours.

Une histoire de binômes

Un duo a brillé, un autre était à la baguette. M. Baldé et M. Ayato sont deux professeurs de mathématiques au collège Halidi Selemani. Ils sont aussi coordinateurs du concours Castor. À eux deux, ils ont veillé à rendre l’apprentissage des sciences de l’informatique « amusant » et à en tirer le maximum de profits. Orobi Ayato, également référent numérique de l’établissement, nous a livré sa réaction : « Aujourd’hui c’est vraiment une fierté pour nous de voir nos élèves se distinguer à l’échelle nationale. Vous n’êtes pas sans savoir que le domaine de l’informatique est très important dans notre société actuelle. Nous leur avons proposé de faire de la logique algorithmique sous forme de jeu. Puis, au fur et à mesure nous avons augmenté la difficulté, pour passer au codage, et ainsi de suite. La tactique ‘d’apprendre en s’amusant’ les amène à se surpasser, car chaque exercice est aussi un défi pour eux. »

Une fierté pour toute l’île



Le département a souvent été pointé du doigt pour ses résultats « faibles », surtout dans le domaine des mathématiques et de l’informatique. Lorsqu’on parle des choses qui ne marchent pas, il faut aussi parler de celles qui marchent. Et la méthode employée par notre duo de coordinateurs, a été grandement appréciée par le Recteur, Jacques Mikulovic. Ce dernier nous en dit davantage : « Lorsque l’on arrive à donner de l’intérêt aux élèves, ils s’investissent beaucoup. Là, ils ont pris goût à la méthode employée et le résultat est sans appel : ils ont dépassé leur temps de travail habituel et se sont donné les moyens de réussir, le tout, dans une bonne ambiance. Quant à ce type de concours, je trouve que c’est une démarche intéressante. J’ai d’ailleurs félicité toute l’équipe : les élèves, les professeurs, le principal et l’inspecteur. »

L’inspecteur en question, Xavier Meyrier, IAIPR (Inspecteur d’Academie et Inspecteur Pédagogique Régional de Mathématiques), est très satisfait de « la réussite de la démarche académique sur le développement de la pensée numérique ». Pour lui, ces résultats montrent qu’il y a bel et bien « des possibilités pour réussir à Mayotte » et qu’il faut « encourager tous les élèves de Mayotte dans cette réussite. »

Encourager les élèves de Mayotte, François Baledent, principal du collège de Mgombani, a déjà cette optique pour son établissement. Il assure vouloir « faire s’épanouir les meilleurs élèves, tout en accompagnant au mieux ceux qui sont en difficulté, vers la réussite. » Ça a l’air de bien fonctionner, puisqu’à part le binôme victorieux, un autre binôme a terminé 7e sur 55 000 participants. D’autres élèves de de cette même école, qui concouraient, eux, à la catégorie individuelle de « Castor Informatique », ont terminé 60e, 66e et 126e, sur plus de 115 000 participants. Prodigieux ! Pour en revenir à nos lauréats, ils sont d’ores et déjà qualifiés pour « Algoria », un concours du même type, mais d’un niveau supérieur. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite.

Houmadi Abdallah

*Castor Informatique est un concours informatique de niveau international qui se déroule en ligne. Ce dernier a lieu tous les ans en novembre et s’adresse à des élèves du Cycle 3 à la Terminale, quels que soient leur niveau et leur filière. Son objectif est de faire découvrir l’informatique et les sciences du numérique aux élèves. Les participants doivent résoudre 12 problèmes en ligne au cours d’une épreuve de 45 minutes comportant 12 questions interactives. L’épreuve aborde plusieurs aspects de l’informatique : information et représentation, pensée algorithmique, jeux de logique, informatique et société, etc.