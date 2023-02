Mairie de Bandraboua

AVIS DE CONCOURS

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Mairie de Bandraboua, Représenté par M. Fahardine AHAMADA, Le Maire

BP 48 – 238 rue de l’hôtel de ville , Point(s) de contact : M. Soibirdine HACHIME, 97650,

Bandraboua, Courriel : soibirdine.hachime@mairie-bandraboua.fr, Code NUTS : FRY5

Adresse(s) internet :

Adresse principale : http://mairie-bandraboua.fr/

Adresse du profil acheteur : https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/916410

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et

complet à l’adresse suivante :https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/916410

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :

par voie électronique à l’adresse : https://www.e-marchespublics.com/

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Concours restreint de maîtrise d’oeuvre sur esquisse + pour la construction

de vestiaires et de la couverture des gradins du stade de football de Bandraboua

Numéro de référence :

II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 79311100

Descripteur supplémentaire :

II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71335000

Descripteur supplémentaire :

II.2.4) Description des prestations : construction de vestiaires et de la couverture des

gradins du stade de football de Bandraboua

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union

européenne :Non

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET

TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.1.10) Critères de sélection des participants :

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession

La participation est réservée à une profession particulière :oui

Indiquer profession :Architectes ou groupements d’architecture et maitres d’eouvre

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.2) Type de concours

Ouvert

IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés :

IV.1.9) Critères d’évaluation des projets :

Se reporter au règlement de consultation

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation

06 Mars 2023 à 12:00

IV.2.3) Date d’envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :

Date :

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de

participation :

français

IV.3) RÉCOMPENSES ET JURY

IV.3.1) Information sur les primes

Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s)

Une prime sera attribuée :oui

Nombre et montant des primes à attribuer :Se reporter au règlement de

consultation

IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants :

Se reporter au règlement de consultation

IV.3.3) Contrats faisant suite au concours

Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services

faisant suite au concours : oui

IV.3.4) Décision du jury

La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l’entité

adjudicatrice : non

IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Mayotte, Les Hauts du Jardin du Collège, 97600,

MAMOUDZOU, Courriel : soibirdine.hachim@mairie-bandraboua.fr Adresse internet

: http://mairie-bandraboua.fr/ .

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur

l’introduction de recours :

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

03 Février 2023