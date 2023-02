Le Sidevam modernise son site internet et propose de nouveaux services aux usagers

Un jeu interactif et ludique expliquant comment mieux trier ses déchets et un service de collecte

« A travers ce jeu, il s’agit de faire prendre conscience à la population d’adopter le bon geste concernant le tri des déchets. De plus, il peut être utilisé en salle de classe pour sensibiliser les plus jeunes », explique Chanoor Cassam, directeur général du Sidevam.

Autre nouveauté et pas des moindre, la possibilité pour tous les usagers de l’île, à l’exception de Mamoudzou et de Dembéni, de faire appel au Sidevam pour venir collecter les encombrants à votre domicile, mais aussi la ferraille, et les déchets verts. Pour cela, rien de plus simple il suffit d’appeler le 06.39.27.44.44 ou le 06.39.09.01.09 pour prendre rendez-vous. On vous propose une date que vous devrez confirmer et le tour est joué !

« Nous souhaitons développer ce service sur des applications d’ici quelques semaines afin d’offrir un service pour tout public, indique Chanoor Cassam. Le but étant de collecter les encombrants à part et non pas dans les bacs. Et ceci gratuitement ! ».

Une déchetterie mobile tous les mois

Par ailleurs, le Sidevam propose également un service de déchetterie mobile avec des bennes pour déposer vos déchets. Ainsi, le 1er samedi du mois une benne est disponible dans le Sud de l’île. Le 2e samedi du mois dans le Centre, le 3e samedi dans le Nord et le 4e samedi sur Petite-Terre. L’objectif étant en 2023 de couvrir la totalité du territoire en déchetteries mobiles mais pas uniquement puisqu’une quinzaine de bennes fixes devraient être installées au cours de cette année.

Autre nouveauté, le site informe et propose aux usagers de découvrir des points de collecte des déchets se trouvant près de chez vous ainsi que les dates de ramassage en fonction de votre commune. Chacun pourra ainsi savoir où et quand pour gérer ses propres déchets.