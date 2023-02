Football : une inauguration pleine de promesses !

Beaucoup d’acteurs ont répondu présent et le football a été célébré comme il se doit. Pour Houssamoudine Abdallah, maire de Sada, il fallait marquer le coup. Il nous explique les contours de ce projet, qui corrige le passé, détermine le présent, mais qui est aussi synonyme d’espoir pour le futur : « Sada est une commune très sportive, avec notamment nos clubs de football qui ont gagné des trophées tels que la coupe de France régionale ou la coupe de Mayotte. Néanmoins, le stade était devenu impraticable, d’où notre engagement de rénover/transformer ce terrain. Je remercie nos équipes pour leur patience car il leur aura fallu s’entraîner et jouer leurs matchs, à l’extérieur, durant toute la durée des travaux. Je remercie aussi les communes qui nous ont accueilli pendant cette période. Aujourd’hui, ce nouveau terrain est une fierté et un vent d’espoir pour notre jeunesse. »

Il n’y a pas que les jeux des îles dans la vie

Bien évidemment, ce nouvel équipement est le bienvenu, dans un contexte où Mayotte attend l’attribution des jeux des îles 2027. Ça donne aussi une structure supplémentaire pour préparer au mieux les jeux des îles 2023 de Madagascar. Houssamoudine Abdallah et Zouhourya Mouayad Ben, Vice-présidente chargée des sports, de la jeunesse et de la culture, l’ont souligné. Mais pour cette dernière, les enjeux vont encore plus loin. Elle nous exprime son point de vue : « Bien sûr, cette nouvelle infrastructure est un plus pour notre candidature aux jeux des îles. Mais, jeux ou pas, Mayotte a besoin de ces équipements. Nous avons un énorme potentiel sportif et nous devons en tirer le maximum. Il est essentiel de souligner le travail des maires, qui ont chacun, soit des projets de rénovation, soit des projets de nouvel équipement sportif. Malgré les difficultés qu’il peut y avoir, le conseil départemental les accompagne au quotidien. Nous voulons en priorité l’excellence sportive pour la jeunesse mahoraise, et d’autres projets sont en études, toujours dans ce sens. Équiper le territoire entier sera déterminant pour améliorer le sport dans notre département. Si au passage nous obtenons l’attribution des jeux 2027, ça sera parfait. »

Pour vulgariser le sport

Développer la pratique sportive, c’est aussi un enjeu que partage M. Abdallah. Il nous en dit plus : « Ce stade sera tout d’abord un grand outil éducatif. Il y a en effet beaucoup d’écoles à côté, qui pourront en profiter. Les équipes de football pourront également se concentrer sur une meilleure formation des jeunes licenciés, pour pourquoi pas, avoir de futurs footballeurs professionnels. L’objectif principal recherché est la vulgarisation et la démocratisation de la pratique sportive à Sada. Le sport doit être plus accessible, et d’une meilleure manière. »

Outre les discours et les divertissements, divers rencontres de football, en particulier un match entre la sélection de Mayotte et une sélection de Sada, ont été organisées tout au long de la journée. Cette fête du football a été unanimement saluée par le grand public. Le projet du stade synthétique de Sada aura coûté un peu plus de 2,5 millions d’euros. Si la commune se charge de payer les 500 000 euros, le reste sera pris en charge par les différents partenaires financiers. 777 000 euros seront payés par l’Etat, 900 000 euros par le rectorat, et enfin, 377 000 euros par le département.

Houmadi Abdallah