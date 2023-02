Plus de 32 hectares de cultures illégales détruites

La surface du couvert forestier à Mayotte est de 10.792 hectares, selon l’Office national des Forêt, soit un taux de boisement de 28,8%. Le domaine forestier public couvre environ la moitié, 5.580 ha, dont les trois quarts appartiennent au Département. Il est principalement concentré sur les reliefs et sols pentus de l’île et rassemble une large majorité d’espèces indigènes et endémiques.

Sur moins de 400 km² de superficie totale, l’île héberge 610 espèces indigènes de plantes vasculaires : fougères, arbres, orchidées et autres plantes à fleurs.

La nature est rongée sur le territoire d’un côté par l’installation de cases en tôle et de l’autre, par les brûlis et les cultures illégales. La préfecture a fait de sa lutte un baromètre, dont elle livre les chiffres.

En 2022, 31,37 hectares de cultures implantées illégalement ont été détruites, sur donc prés de 11.000 hectares de forêt. Ces surfaces ont donc été « réhabilitées » depuis le 1er janvier 2022 dont 1,7 hectare au mois de décembre.

Le secteurs où les gardes forestiers sont intervenus depuis janvier 2022 sont :

*Février : Forêt du Mont Dziani Bolé (1,93 ha)

*Mai : Forêt Maévadoani (1 ha)

*Juin : Forêt Majimbini-Madjabalini (4 ha)

*Juillet : Forêt du Mont Dziani Bolé (1,5 ha), Forêt Majimbini-Madjabalini (2,55

ha)

*Août : Forêt du Mont Dziani Bolé (0,52 ha), Forêt Maévadoani (5,79 ha)

*Septembre : Forêt Majimbini-Madjabalini (2,69 ha)

*Octobre : Forêt Satra Gori (3,23 ha), Forêt Majimbini-Madjabalini (3,04 ha)

*Novembre : Forêt du Mont Dziani Bolé (1 ha), Forêt Majimbini-Madjabalini

(2,42 ha)

*Décembre : Forêt Satra Gori (0,73 ha), Forêt Majimbini-Madjabalini (0,97 ha)

Il s’agit du cultures habituelles dans l’alimentation locale : bananes, manioc, songes, ambrevades, gingembre, ananas, safran, cocotiers, maïs, tabac, tomates, piments, potirons.

Il faut doter les services de moyens supplémentaire car un survol en avion suffit pour repérer les multiples feux au milieu de la dense verdure.

A.P-L.