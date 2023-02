Les 10 et 11 février prochains au Pôle culturel de Chirongui

Vendredi 10 Février à 19h30 – Théâtre :

« BARBE BLEUE, ESPOIR DES FEMMES’’

Compagnie LA PLANCHA DE TU MADRE

(Entrée libre – sur réservation)

Dans le conte de Charles Perrault, Barbe-Bleue tue ses femmes pour les punir de leur curiosité. Chez Dea Loher, Henri Barbe-Bleue est vendeur de chaussures pour femmes et devient, à la mort de Juliette, sa jeune aimée, serial killer. Il tue, sans compassion, les femmes rencontrées dans la rue, au détour d’une allée ou sur le quai d’un métro, qui s’éprennent de lui « au-delà de toute mesure ». Les femmes assassinées sont donc en partie responsables de la tragédie et la mort s’apparente à une délivrance. L’amour absolu ou l’enfer sont donc devenus, dans cette comédie triste ou tragédie comique, deux expressions d’une même réalité (L’Arche éditions).

DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 16 ANS*

La Plancha De Tu Madre est une compagnie de théâtre amateur qui voit le jour lors de la création originale « Les Pieds sur Terre », un monologue de Christophe Charlemagne, mis en scène par Andrés Bocanegra et interprété par Hervé Herelle.

Samedi 11 Février à 20h30 – Théâtre

« JE N’AI PAS DE NOM ’’

Compagnie STRATAGÈME

(Entrée libre – sur réservation)

Un homme sans nom, sans identité, nous embarque dans une folie, un va-et-vient entre son imaginaire et la réalité. Sans cesse interpellé par les mots-maux, son exutoire, le spectateur est entraîné dans une folie dynamique portée par un mélange des arts, des jeux techniques et scéniques. Une mise en exergue de la folie qui tient en haleine dans le rire, « les mots-scions », l’amour, l’inquiétude et l’espoir. L’acteur en « corps de mots » exprime la poésie de Christophe Tarkos en un ballet à la fois cruel et sensuel. Les mots sont pensés, mâchés, murmurés, soufflés, projetés. Le comédien se fabrique, se sculpte petit à petit avec la parole de l’auteur, parfois avec humour, parfois avec colère. Dans ce tourbillon verbal, naît une danse. Et comme pris dans une chrysalide de mots, l’acteur est prisonnier pour peut-être renaître ou re-dire.

À PARTIR DE 16 ANS

Prix Passe-Portes 2015 au festival Passes-Portes à Maurice / Meilleur comédien 2014 du Grand Prix Afrique théâtre francophone / Prix Bernard Giraudeau 2015 au festival Passes-Portes à Maurice.