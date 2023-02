Les chiffres de la préfecture confirment une aggravation de la délinquance en 2022

Comme le révélaient les statistiques nationales, la délinquance s’est aggravée en 2022 à Mayotte de 12,5% d’actes supplémentaires, dont 8% de hausse en zone police (le Grand Mamoudzou) et 15,5% en zone gendarmerie (le reste de l’île). IL s’agit uniquement des dépôts de plainte contrairement aux chiffres nationaux qui sondent l’ensemble des faits à travers l’enquête Cadre de vie et Sécurité.

Les condamnations ont plu, avec 28% de gardés à vue supplémentaire, et une hausse de 36% de placement en prison.

Il y a eu 4.861 agressions physiques en 2022, soit 10% de plus que l’année précédente, avec là aussi, une hausse plus importante en zone gendarmerie, +14%. A noter que les violences intrafamiliales ont explosé en 2022, par rapport à 2021, alors qu’aucun confinement ne peut l’expliquer : 130 faits de violence en zone police, +20%, et 219 à l’extérieur de Mamoudzou, +44%. On peut espérer que seul davantage de dépôts de plainte l’explique.

Du côté des vols, ils sont en augmentation de 6%, avec beaucoup plus d’agressions à l’arme blanche en zone police, +38% qu’en zone gendarmerie, +14%, en revanche une nette diminution des vols avec violence sans arme en zone police sur Mamoudzou, -24%, alors qu’ils augmentent ailleurs, +16%.

Une quinzaine de caillasseurs à Longoni

Ce mois de décembre 2022 a été comparable au même mois de 2021 sur le niveau général de la délinquance, quoique moins de faits soient enregistrés en zone police, -2%, contre une hausse de 3% en zone gendarmerie. Là encore, beaucoup plus d’agresseurs ont été envoyés à la prison de Majikavo par contre, +36%. Les agressions physiques ont diminué partout, davantage sur le Grand Mamoudzou, -13% avec 150 agressions, qu’ailleurs, 260 agressions, soit -6%.

Sur ce mois de décembre, il y a eu une chute spectaculaire des agressions intrafamiliale sur le Grand Mamoudzou, -62%, alors qu’elles ont augmenté de 30% ailleurs. Les indicateurs d’agression sont d’ailleurs tous en baisse à Mamoudzou, quand ils augmentent dans le reste de l’île, en dehors des menaces et chantages et de agressions gratuites, tout deux en baisse.

Nous avons contacté le général de gendarmerie Capelle qui indique un contexte plus calme globalement sur l’ensemble de l’île, en dehors d’une bande de 15 jeunes de 13-15 ans à Longoni qui caillassent les automobilistes et les bus, « on aimerait que les habitants se mobilisent pour les encadrer ». En effet, le réseau Halo informait du caillassage de 8 bus sur le réseau Nord, ce qui perturbe l’organisation du ramassage scolaire ce vendredi.

Olivier Capelle rapporte que les escadrons de renforts en gendarmes mobiles annoncés par le ministre Darmanin sont à l’étude, « mais nous ne savons pas de combien ni quand ils arriveront. Ils seront essentiellement positionnés sur la lutte contre l’immigration clandestine ».

A.P-L.