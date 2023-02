Le maire de Sada explique le préavis de grève de ses ATSEM

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de Sada menacent de faire grève. Le maire nous explique avoir maintenu le dialogue pourtant.

Ils et elles avancent comme motif un manque de dialogue social et la dégradation de leurs conditions de travail, à travers un constat: certains ont eu des retenues sur salaires en janvier.

Contacté par nos soins, le maire Houssamoudine Abdallah explique que les personnels impactés ne feraient pas leurs heures : « Leur contrat stipule 1.607 heures, alors qu’ils prennent les vacances scolaires comme les élèves. On leur a demandé de revenir, ils ont opposé un refus. Depuis 2021, nous négocions pour que les heures soient réparties sur juillet et décembre. Mais sur 36 ATSEM, 9 ne sont pas venues en décembre. J’ai adressé un courrier à l’ensemble des agents pour indiquer que ceux qui ne viennent pas ne seront pas payés, et tous l’ont signé, en dehors de deux qui étaient en arrêt maladie. »

Le maire indique avoir rencontré ces personnels lorsqu’ils ont émis le préavis de grève.