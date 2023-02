Le RSMA a signé une convention avec les Apprentis d’Auteuil de Mayotte

Une des missions du régiment du service militaire adapté (RSMA) est d’assurer l’accomplissement professionnel et personnel des jeunes mahorais. C’est donc tout naturellement qu’il s’est associé avec l’association des Apprentis d’Auteuil de Mayotte, reconnue pour son intervention dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’insertion, notamment auprès des jeunes et des familles en situation de précarité, afin travailler main dans la main pour l’avenir de la jeunesse et de l’île et son apprentissage.

Le colonel Guillaume LARABI, chef de corps du RSMA de Mayotte, et M. Guillaume JEU, directeur de l’association AAM, ont ainsi officialisé leur partenariat par la signature d’une convention qui a eu lieu mercredi 1er février à 12H30, lors du déjeuner au Centre de Formation Continue à Mamoudzou.

Cette journée a été riche en échanges et en rencontres entre les jeunes d’Apprentis d’Auteuil et ceux du RSMA.

« C’est un travail commun avec des échanges concrets entre jeunes », indique le capitaine Pujol. Au cours de la journée les formateurs des deux entités ont également échangé sur leurs méthodes et leur apprentissage afin notamment « d’améliorer la pédagogie avec les jeunes et de converger vers un point commun, poursuit le capitaine Pujol. C’est un devoir que nous devons à la jeunesse mahoraise ».

Ces organismes travailleront conjointement à la consolidation de projets professionnels pour tous les jeunes mais également au renforcement des compétences pédagogiques de leurs formateurs.