Manifestation pour une retraite digne et de droit commun à Mayotte

Sur cette île où le poids des traditions parfois archaïques et souvent injustifiées persiste, nombreux sont encore les tabous en lien notamment avec les personnes dites ''handicapées''. Afin que les langues se délient avec bienveillance et efficacité pour lutter contre un isolement et un taux de chômage élevé chez les personnes présentant des déficiences physiques et/ou mentales, une interactive matinale dédiée à l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap (visible ou non) s’est déroulée ce mardi en présence notamment des responsables de l’association pour adultes et jeunes handicapés en partenariat avec la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités