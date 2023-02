Hausse des prix à la pompe en ce 1er février

La fixation mensuelle des prix maximums des carburants par le préfet n’est pas atténuée ce mois de janvier par les remises carburants Etat, conseil départemental et TotalEnergies qui ont pris fin au 31 décembre. En résulte une hausse de 7 centimes du super et de 2 centimes du gazole, en raison d’une légère tendance haussière des cours mondiaux du brut. Le prix de la bouteille de gaz de 12 kg baisse de 1 euro et s’établit donc à 25 euros.

Pour rappel, une indemnité de 100 euros est octroyée en fonction de leur revenu, aux automobilistes qui utilisent un véhicule pour aller travailler, le leur ou celui d’un proche. Un même véhicule ne peut donner lieu qu’à une seule indemnité carburant. Vous avez jusqu’au 28 février pour la demander en vous rendant sur l’espace dédié du site des impôts.