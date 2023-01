Ville de Koungou – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Ville de Koungou

Place de la Mairie

97690 Koungou

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Koungou (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000881100016

Code postal / Ville : 97690 Koungou

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Monsieur Le Maire Assani Saindou BAMCOLO – Mail : commandepublique@koungou.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : cf/règlement de la consultation

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 15 février 2023 – 14:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d’aménagement d’une passerelle d’accès au cimetière de Kangani

Type de marché : Travaux

Lieu principal d’exécution : Commune de Koungou

Durée du marché (en mois) : 3

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

Terrassement gros oeuvre

Classification CPV : 45112500

Lieu d’exécution du lot : Village de Kangani

LOT :

Passerelle métallique

Classification CPV : 45000000

Lieu d’exécution du lot : Village de Kangani

LOT :

Assainissement des eaux pluviales

Classification CPV : 45232410

Lieu d’exécution du lot : Village de Kangani

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

Date d’envoi du présent avis

30 janvier 2023