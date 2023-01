Medef Mayotte, résolument tourné vers l’avenir.

Présidente, femme d’affaire, directrice, gérante… le moins que l’on puisse dire, c’est que ces 2 mandats successifs n’auront guère été de tout repos au regard des divers évènements juridiques, sociétaux, sanitaires, socio-économiques et même géopolitiques. Pour prétendre à une bonne tenue de route, il faut avoir les suspensions solides et Carla Baltus a su prouver qu’elle les avait, tant sur les routes sinueuses mahoraises qu’en dehors du territoire. Ainsi aurait pu l’écrire Nicolas de Machiavel « ’’Carla’’ force est juste quand elle est nécessaire… »

Les droits sociaux dans le collimateur du Medef Mayotte

Autant de facteurs cumulés qui contribuent à freiner le développement et l’attractivité de notre département, pourtant le Medef, ses 90 adhérents et sa présidente veulent y croire. Et leur combat passe et passera aussi par le bien-être et la reconnaissance sociale des salariés notamment au regard de la brulante actualité relative à la réforme des retraites. Dysgueusie sociale ou l’île au parfum amer d’une retraite moyenne s’élevant aujourd’hui à peine à 276 euros, rappelons-le.

Par ailleurs, qu’en est-il des solutions proposées par l’État en lien avec la convergence sociale ? Mayotte peut-elle encore entendre les arguments étatiques justifiant la stagnation des minima sociaux jusqu’à 50% inférieurs à ceux de la Métropole ? « Ne nous-y opposez plus l’attractivité de l’immigration clandestine ! » , déclare Carla Baltus s’adressant indirectement à Thierry Suquet, préfet de Mayotte présent à cette occasion.

Concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024 (PLFSS), le Medef Mayotte s’engage à y apporter rapidement des propositions. En matière de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), il est d’aspiration à ce qu’il soit renforcé au delà de l’année 2025 pour « le soutien et l’équilibre de nos entreprises », formule la présidente Medef ayant à cœur de donner visibilité à l’économie mahoraise, à sa population et ce, dans la projection « d’un futur plus harmonieux ».

Le combat contre la vie chère continue

Dans une politique de continuité des actions au regard de la lutte contre l’inflation, le Medef Mayotte siège régulièrement dans des commissions et souligne par exemple que ses actions conjointes avec le Conseil départemental — concernant la baisse du coût des carburants sur notre territoire à la rentrée 2022* — avaient été efficacement consenties par l’État et Total énergie. Souhaitant pérenniser cet accord notamment pour les professionnels tel un cercle vertueux (moins de frais liés à la pompe, soit un prix de revient impactant à moindre mesure le porte-monnaie du client), des discussions soutenues sont toujours en cours avec les entités précitées, tout comme les compagnies maritimes et aériennes au sujet des coûts relatifs à l’import/export mais aussi à celui des billets « On reste persuadé que faire jouer la concurrence est un moyen efficace contre l’inflation. Nous sommes actuellement en négociation avec un prestataire aérien afin de faire bénéficier, dans un premier temps pour nos adhérents, de réductions sur les billets d’avion », souligne la présidente Medef.

Bilan de l’attractivité plurilatérale soutenue par l’État

Ayant pris la parole lors de cette cérémonie annuelle, le préfet Thierry Suquet a souhaité rassurer et remémorer aux différents chefs d’entreprises mahoraises présents les divers signaux dits de « feu vert » que l’État a manifesté et continue de manifester de manière plus ou moins réactive mais soutenue en divers axes de mises en place sur notre territoire, directement ou indirectement liés à l’attractivité de notre île.

Visite du ministre de la Santé, François Braun, en novembre dernier et confirmation de l’implantation d’un second hôpital sur la commune de Combani.

Venue du garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti et proposition de construction d’un centre éducatif fermé (CEF) pour apporter solution adaptée au fort taux de délinquance juvénile qui sévit sur notre département.

Publication des derniers dossiers d’ensemble numéro 7 et 8 en lien, respectivement, avec les projets d’études poussées de rallongement de la piste aéroportuaire existante sur Petite-Terre ou bien la construction d’un second aéroport, aux normes techniques escomptées, en Grande-Terre sur le site de Bouyouni M’tsangamouji.

Visite et signature de Jean-François Carenco, ministre chargé des outre-mer pour l’investissement annuel de dizaines de millions d’euros en lien avec la reprise des projets relatifs à la 3 ème retenue collinaire ainsi que l’engagement de la reprises des études propres à la construction d’une usine de dessalement en Grande-Terre.

retenue collinaire ainsi que l’engagement de la reprises des études propres à la construction d’une usine de dessalement en Grande-Terre. L’action conjointe du Médef liée à l’arrivée de la nouvelle filiale AL’MA de l’opérateur Action-Logement engageant la construction de 5 000 logements à la fois abordables et durables ainsi que l’accueil, dès cette semaine, de la présidente de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), Catherine Vautrin pour constater l’avancement des travaux.

Signature du bouclier qualité prix (BQP et BQP+* ) en 2022 avec l’ensemble des acteurs concernés.

Mise en place de solutions sécuritaires pérennes avec la création d’un escadron supplémentaire de gendarmerie mobile mais également l’implantation d’une structure locale RAID pour lequel il se fera un roulement régulier de détachements venus de la Réunion et de Métropole; soit au total, 100 gendarmes de plus sur l’île.

Reprise des paiements des fonds européens à Mayotte, signe de la confiance de l’État qui a pris la décision de faire une avance de 49 millions d’euros pour permettre le redémarrage du versement de ces fonds notamment en lien avec les travaux de la Cadema, du Caribus, mais également l’étude d’ouverture projet des navettes maritimes.

Zoom sur la pêche à Mayotte

Qu’il soit question du Medef ou bien de l’État par le biais de son représentant local, Thierry Suquet, il a été mentionné unanimement durant les respectifs discours, les besoins d’accompagnement, de régularisation, de structuration réglementaire et de modernisation aux yeux de l’Europe de la pêche industrielle et artisanale à Mayotte et, surtout, la nécessité de déblocage pressant de fonds ayant trait à l’indispensable renouvellement des flottes. « L’enjeu est là, ou bien nous structurons notre pêche pour répondre aux défis de l’Avenir et nous consommerons des poissons frais pêchés par nos pêcheurs et vendus dans nos halles et poissonneries ou bien on ira acheter du poisson congelé péché par les thoniers espagnols ou portugais dans les eaux de Madagascar pour motif de réglementation européenne appliquée ! », s’exclame le préfet.

Pour information, Jean-François Carenco s’est rendu à Bruxelles en fin d’année dernière afin d’alerter le Commissaire européen chargé de la pêche et d’accélérer l’aide financière européenne dédiée aux outre-mer français.

Tourné vers l’excellence, la jeunesse et l’avenir

Par le bais de la signature de conventions partenaires le Medef Mayotte affirme sa position de soutien auprès de l’accompagnement et de la formation directe ou supérieure de la jeunesse mahoraise et notamment de projets qui touchent et tiennent à cœur.

Des projets qui permettent aussi d’entrapercevoir tout ce vivier local d’extraordinaire potentialité bien souvent noirci par l’ordinaire et ô combien triste actualité. C’est ainsi qu’ont été remis solennellement durant cette cérémonie des vœux 2023, 3 chèques de participation en lien avec :

13 lycéens du lycée des lumières qui vont être envoyés sur Paris pour découvrir la thématique de Sciences Po et bénéficier de la préparation au concours d’entrée.

L’association Emanciper Mayotte qui prépare logistiquement et psychologiquement la jeunesse à la poursuite des études supérieures en métropole.

L’association M2E qui propose un programme de mobilité inter-villageois permettant ainsi aux jeunes de sortir de leur environnement géographique proche et de se rencontrer entre villes et villages de notre département. Un moyen direct de lutter contre la délinquance juvénile par l’ouverture culturelle et le dialogue.

Avoir conscience de la frilosité de l’attractivité de notre territoire, c’est aussi miser sur la jeunesse locale pour lui donner les outils et opportunités nécessaires d’aller se former mais aussi l’envie de revenir et de s’investir pour apporter fraicheur, énergie et envie dans la construction de l’avenir de cette île. Et ça, le Medef Mayotte l’a bien compris poursuivant sa politique d’engagement et de proximité auprès des jeunes élèves.

« L’élève a dépassé le maitre… »

Président d’honneur du Medef Mayotte et soutien inconditionnel depuis les débuts de son actuelle présidente, Michel Taillefer s’est vu remettre avec surprise et beaucoup d’émotion, un prix d’honneur par celle qui le nomme « son mentor ». L’occasion de s’entretenir avec lui sous couvert de confidence et de lui demander sa vision de ce qu’incarne pour lui le Medef Mayotte cuvée 2023 : « L’équipe actuelle composée exclusivement de femmes est remarquable; elles sont bien plus engagées et compétentes qu’ont pu être leurs prédécesseurs. Bien plus incisives. Et tout cela repose sur les épaules de Carla qui rayonne également comme cheffe d’entreprise sur Mayotte mais aussi la Guyane. »

Rédaction du JDM : Diriez-vous que l’actuel Medef a plus de poids à échelle nationale que ce que cela a pu être en amont ?

J-M Taillefer : Il me semble ne jamais avoir manqué les réunions ni d’assemblées générales, ni de vœux. Je note qu’aujourd’hui le préfet était là et je n’ai jamais vu cela. C’est quand même un signe. C’est une femme remarquable qui a atteint une indiscutable maturité patronale et économique.

MLG