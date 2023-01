Communauté de commune du centre-ouest – Marché de services

.

.

Communauté de commune du centre-ouest

1444 Avenue Zoubert Adinani – 97680 TSINGONI

Tel : (+262) 269.63.76.76

Marché de services

Avis d’appel public à la concurrence (AAPC)

.

Référence interne de la consultation : 2023/3CO/006.

.

Objet de la consultation :

.

Mission de conseil et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le projet de réalisation et d’exploitation d’une cuisine centrale au profit des écoles publiques du premier degré des communes du territoire communautaire.

Représentant du pouvoir adjudicateur : Président de la Communauté de Commune Centre Ouest (3CO)

Table des matières

Pouvoir adjudicateur :

Désignation :

Statut : Communauté de communes

Activité(s) principale(s) :

• Services généraux des administrations publiques

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.

.

Profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

.

L’avis concerne un marché.

.

.

Objet du marché :

AMO Cuisine centrale intercommunale – Mission de conseil et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le projet de réalisation et d’exploitation d’une cuisine centrale au profit des écoles publiques du premier degré des communes du territoire communautaire.

.

.

Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

.

Forme du marché : Marché(s) à tranches optionnelles.

.

Type de marché de services : Services courants hors services sociaux, spécifiques et juridiques

.

Lieu principal d’exécution :

Communauté de Communes du Centre-Ouest

1444, avenue Zoubert Adinani, 97680 TSingoni

Code NUTS : FRY50

.

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.

.

Dévolution en marché unique.

.

Les prestations font l’objet de 4 tranches :

.

• Tranche Diagnostic : Evaluation du besoin et de la capacité du site pressenti à accueillir l’équipement et proposition de montage juridique adapté pour la gouvernance de la réalisation du projet et de sa gestion. ( Tranche ferme )

.

• Montage administratif et juridique de la structure de gestion adaptée après validation par l’ensemble des parties prenantes et évaluation des engagements de chacune d’entre elles, juridiques, administratifs et financiers. ( Tranche optionnelle 1 )

.

• Accompagnement de la collectivité et notamment de la commission de délégation de services publics et de l’exécutif dans le processus attributaire. ( Tranche optionnelle 2 )

.

• Accompagnement sur l’évaluation annuelle du contrat sur sa durée avec rédaction du rapport annuel auprès de la CCSPL et propositions d’évolution au terme du contrat (tranche optionnelle 3 )

.

.

Il n’est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.

.

Le marché a une durée prévisionnelle de 48 mois.

.

La tranche Diagnostic : Evaluation du besoin et de la capacité du site pressenti à accueillir l’équipement et proposition de montage juridique adapté pour la gouvernance de la réalisation du projet et de sa gestion. commence à compter de la date de notification du marché.

.

.

Il n’est pas prévu de retenue de garantie.

.

Avance : Aucune avance n’est prévue.

.

.

Présentation de candidature :

.

Dépôt classique : La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou du DUME (document unique de marché européen, voir site : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/).

Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :

Les documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat sont:

.

Capacité économique et financière :

· Indications concernant le chiffre d’affaires annuel général sur 3 ans. · Capacité technique et professionnelle : ◦ Références des principales fournitures ou des principaux services fournis sur 3 ans. ◦ Titres d’études et professionnels exigés du prestataire de services ou du personnel d’encadrement

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation.

.

.

Procédure : MAPA ouvert.

.

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents de la consultation.

.

.

Renseignements d’ordre administratif :

Numéro de référence du marché : 2023/3CO/006

La présente consultation est une consultation initiale.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 30/01/2023

Date limite de réception des offres : 03/03/2023 à 23:59

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

.

.

Délivrance du DCE

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d’acheteur.

.

.

Avis périodique :

Il ne s’agit pas d’un marché périodique.

.

Conditions de remise des candidatures

La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr/.

Un mode d’emploi est disponible sur le site. Les frais d’accès au réseau sont à la charge des candidats.

La remise des candidatures contre récépissé n’est pas autorisée.

La présentation d’une candidature sous forme d’un support physique électronique n’est pas autorisée.

L’envoi des candidatures par voie postale n’est pas autorisé.

.

.

Signature des documents transmis par le candidat

Il n’est pas exigé des candidats que l’acte d’engagement soit signé(e) au stade de la réception des offres. Seul l’attributaire devra impérativement signer électroniquement l’acte d’engagement.

En cas de groupement l’acte d’engagement sera signé(e) par chaque membre du groupement ou par le mandataire dument habilité par un document d’habilitation (copie de la convention de groupement ou acte spécifique d’habilitation).

Ce document d’habilitation devra être fourni, signé de façon électronique par les autres membres du groupement, dès le stade de la réception des candidatures.

L’obligation de signature électronique se fait conformément aux conditions fixées par l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.

.

.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

• pour les renseignements d’ordre administratif et technique :

.

.

.