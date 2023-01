Sport – Nos athlètes mahorais répondent présent !

Côté performance, le sport mahorais n’est pas en reste depuis quelques temps. En particulier l’athlétisme, et ce n’est pas les récents résultats qui prouveront le contraire.

Un espoir poursuit sa lancée

Kamel Zoubert a dominé ses concurrents en 60m espoir et en 200m espoir/senior, avec un temps plus que correct. Il reste sur sa bonne lancée, notamment après ses excellents résultats au meeting des volcans début janvier. Nous avons recueilli une première réaction de sa part : « Je n’y allais pas forcément pour sortir la performance de l’année, c’était surtout pour ‘faire rouler les jambes’ en prévision des championnats de France qui arrivent prochainement. Je suis quand-même content des temps que j’ai fait et je me sens bien. Nous allons continuer la préparation avec un rendez-vous du 4 au 5 février à Lyon. Les championnats de France suivront la semaine d’après. Mes objectifs personnels ? Être parmi les meilleurs en espoir, puis pourquoi pas faire les élites, et enfin concourir pour l’Europe.

« Il faut continuer notre montée en puissance »

L’événement de ce samedi a donc servi d’entraînement grandeur nature pour Kamel. Sébastien Synave, son coach, nous en dit davantage : « On est venus à la Réunion pour se mettre en mode compétition et continuer notre montée en puissance. C’est une étape dans notre préparation pour les championnats de France qui se dérouleront en Métropole, le 11 et 12 février prochain. Kamel est un compétiteur et il reste focalisé sur ses objectifs. »

Du succès au javelot

Ali Soultoini est l’autre mahorais qui s’est illustré dans le 974. Il a triomphé aux lancers de javelot avec un lancer à 64,19m. Même s’il n’a pas pu être interrogé, on ne doute pas de sa détermination. Son objectif sera les championnats de France des lancers longs, qui se tiendront à Salon de Provence, du 25 au 26 février prochain.

Le comité départemental d’athlétisme de Mayotte peut être fier de ses portes drapeaux. Que dis-je ? Tout Mayotte peut en être fier. Nous seront bien évidemment derrière eux pour les prochaines échéances qui arrivent, en espérant encore et toujours, du succès !

Houmadi Abdallah