Inauguration du nouveau pôle formation CCI Mayotte

Ouvert depuis l’année dernière, ce CFA dédié aux métiers de service et d’industrie, voit son panel de formations se diversifier et s’ouvrir aux métiers du numérique ainsi que de la logistique qui est un domaine extrêmement porteur sur le territoire mahorais mais également tout ce qui a trait à la vente-commerce-distribution: « Ces formations ont été développées suite à un besoin réel formulé par les entreprises au même titre que les élus », nous indique Sinda Ramadani Toto, responsable du pôle formation CCI Mayotte. Une pertinente étude de terrain permettant ainsi d’offrir cohérence et réactivité aux entreprises locales (TPE, PME, grands groupes) qui sont une trentaine à accueillir annuellement des apprentis au sein de leurs respectives structures.

Fidélisation des entreprises



Là où est la force de la CCI Mayotte, c’est dans sa dimension humaine, son écoute, son accompagnement de proximité et sa manière d’alléger la lourde logistique administrative des entreprises que peut représenter l’intégration d’un stagiaire au sein de ces-dernières. Une sorte de légitime chouchoutage tant du côté des sociétés que celui des apprentis et ce cocon bienfaiteur porte ses fruits, « j’ai moi même fait une formation en métropole au sein de l’école de commerce et de distribution de la CCI de Toulon me permettant, preuve en est, d’ouvrir ma propre société sur Mayotte », nous confie Veromanitra Razafindrafito, gérante de la Sarl Priba représentant 4 magasins sur l’île, « je ne cache pas qu’initialement mes inquiétudes étaient portées sur le manque d’expérience et le gros turnover que l’on peut rencontrer sur notre département. Grâce à l’appui et au suivi du pôle CCI Mayotte, mes craintes se sont envolées. C’est un juste retour des choses que d’accueillir ces stagiaires. Cela fait 2 ans maintenant que je travaille avec la CCI; cela représente 5 apprentis dans mes murs débouchant probablement sur des contrats ».

Un réseau national fraichement inauguré

Le réseau Négoventis a officiellement gravé son nom dans le marbre mahorais; du moins sur le panneau PVC dévoilé en ce jour de solennelle d’inauguration, à l’entrée du CFA de Petite-Terre. Ce réseau national CCI, représentant 6 500 diplômés chaque année et dédié aux métiers commerciaux offre, dans l’immédiat sur notre territoire, des formations allant jusqu’à bac+3. « Notre objectif est de former en alternance et apprentissage des jeunes qui auront des profils polyvalents dans les domaines du commerce et de la grande distribution », nous explique Claude Raynaud, directrice de formation au sein de la CCI Limoges Haute-Vienne et marraine de cette mise en place, format Négoventis, accompagnant durant 2 ans les équipes pôle CCI Mayotte sur la mise en place des diplômes propres aux besoins de chaque territoires, « on a travaillé durant près de 6 mois en distanciel, j’ai également accueilli des équipes de Mayotte au sein de nos locaux à Limoges et après une semaine de présence sur votre département, je pense qu’ils ne vont pas me lâcher de si tôt mais c’est que du bonheur… ».

Dans les projets à moyen-terme, l’option de développement et spécificité de diplômes en lien avec la gestion des commerces de type drive.

La Formation évolutive au cœur de l’ADN de la CCI Mayotte

Depuis le plan de relance 2018 du Ministère du travail, en lien avec la grande réforme de l’apprentissage, il a eu un positif et dynamiseur impact au niveau du service pôle formation sur Mayotte qui a su efficacement élargir son panel d’offres certifiées réparties en 3 centres (M’gombani, Dembéni et Dzaoudzi-Labattoir) avec toujours cette forte activité liée à la mobilité régionale et internationale dans l’enseignement supérieur, notamment vers Maurice, « on est passé annuellement d’une trentaine de jeunes à plus de 100 cette année, entièrement financé par le Conseil départemental et LADOM pour la participation à l’achat des billets d’avion », constate Didier Daniel, directeur-adjoint du pôle formation CCI Mayotte. Une formation inévitablement et stratégiquement tournée vers nos voisins régionaux, notamment d’Afrique de l’Est, permettant ainsi de proposer des projets innovants et cohérents à la population mahoraise, depuis 2021 dans le cadre d’une formation continue de cours de langues régionales : Français, Portugais, Anglais et Kiswahili.

« Il est important pour nous que apprentis et salariés soient bien formés afin d’apporter un meilleur savoir-faire et une réelle compétitivité de nos entreprises mahoraises dorénavant tournées à des échelles plus importantes» argumente Mohamed Dayane, Directeur du pôle Formation et Emploi CCI Mayotte.

En plus de la technopole, un campus…

Toujours dans le viseur des hautes instances et de Mohamed Dayane, la construction d’un campus estampillé CCI qui aura pour but de regrouper l’ensemble des services répondant à des besoins liés à la formation et l’emploi à savoir, une école d’ingénieur, une dédiée aux cadres du BTP, une allouée au commerce. On y retrouverait également un CFA et tout un volet dédié à la formation continue. Véritable vecteur social centralisé « ce campus se situerait non loin de la future technopole à Dembeni » et son investissement serait majoritairement soutenu par des fonds européens (FEDER).

MLG