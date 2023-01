Des mesures concrètes de prévention de la délinquance et d’accompagnement de la parentalité à Mamoudzou

Nous avons suffisamment critiqué par le passé les réunions post-traumatique d’agressions du Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance pour nous réjouir de la rencontre sur la prévention de la délinquance qui s’est tenue ce samedi 28 janvier au lycée Bamana. Elle mettait en présence le maire de Mamoudzou, son adjoint à la sécurité, son Directeur de la Prévention et de la Sécurité urbaine, le recteur, le proviseur, l’adjoint à la DPSU, l’association des parents d’élèves du lycée et le président de l’association Espoir et réussite de Doujani.

L’objectif : sécuriser les trajets scolaire des élèves et menant des actions de prévention de la délinquance, et trouver des solutions aux agressions entre bandes du quartier.

Pour organiser ces violences, les jeunes communiquent en amont, soulignait le capitaine Chamassi, DPSU: « Nous savons tout ce qui se passe au quotidien sur notre territoire, cela ne sert à rien de continuer à se rejeter la responsabilité, au contraire, quand il y a une action négative, il doit y avoir une réaction immédiatement ». Une « action-réaction » qui n’empêche pas de « mener une politique d’anticipation »: « Nous faisons bien la différence entre la lutte contre la délinquance qui est une mission régalienne de l’Etat, police nationale, gendarmerie nationale avec le soutien de la police municipale, et la prévention de la délinquance dont les maires sont les pilotes en lien avec les associations et avec le soutien de l’Etat ».

Faire de la prévention avec les parents

Le directeur de la DPSU faisait plusieurs propositions centrée sur la proximité et la parentalité : Soutenir et encourager les associations loi 1901 par des subventions, Continuer la mise en place des parents relais, dit « gilets jaunes de quartier », aux abords des arrêt de bus, des établissements scolaires ainsi que sur les trajet des élèves, Installer le Conseil pour les Droits et les Devoirs des Familles (CDDF) au sein de la commune de Mamoudzou « qui aura comme objectif de venir en aide aux parents de mineurs en difficultés et de responsabiliser les parents dont il faut restaurer l’autorité », Rencontrer les parents et enfants de Doujani-Mtsapere et Kaweni – Mgombani pour « éviter les affrontement entre bandes », Créer des comités des sages et de prévention de la délinquance au sein des quartiers, Mettre en place l’école du civisme Frédéric D’Achery qu’il a créé et l’école des parents de 18h à 20h pour aider les enfants en difficultés scolaire et en décrochage scolaire, Etudier la prise en charge des jeunes de 18 ans à 25 ans à travers une aide financière à l’insertion avec un salaire, et Mettre un focus sur les élèves empruntant un trajet à risque.

Mais il souhaite aussi que les parents vertueux soient récompensés, en encourageant et récompensant ceux qui ont (ré)investi le champ de l’éducation.

Des actions ont commencé à être menée avec succès, avec la présence des « parents relais-gilets jaunes » au collège de Kwalé, à Vahibe, à Passamainty, au collège de Doujani, à l’école primaire de Mtsapéré Bonovo, à l’école des Manguiers à Kawéni, « on constate une accalmie », alors des problématique restent à régler, « celle des caillassages sur la route nationale », indiquait le policier.

Des propositions largement applaudies, une initiative saluée par tous les acteurs qui encourageaient à l’unanimité le soutien de ces actions destinées à ramener le calme dans la commune.

A.P-L.