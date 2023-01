Agression violente d’un joueur de handball ce week-end à Bandrélé

C’est lors du trajet du retour après une rencontre de handball ce week-end à Bandrélé que le bus de l’équipe des Diables Noirs de Combani a violemment été attaqué par des individus. Le capitaine de l’équipe a été blessé avec une mâchoire fracassée.

Dans un communiqué, le collectif Ré-MaA et le collectif des Citoyens de Mayotte, dénoncent cet acte barbare et reprochent une déficience dans la prise en charge médicale du sportif face au traumatisme et aux blessures qu’il a subis : « Nous condamnons fermement cette attaque brutale et violente et exigeons que la Ligue de Handball de Mayotte et le Centre Hospitalier de Mayotte prennent leurs responsabilités individuelles dans cette affaire. La famille de la victime a dû payer le billet d’avion afin qu’il soit transféré à la Réunion pour avoir les soins appropriés. C’est inacceptable que les joueurs mahorais soient traités de cette manière alors que les personnes en situation irrégulières sont prises en charge en cas d’évacuation sanitaire ».

La population mahoraise apporte son soutien à la famille et au joueur en lui souhaitant un rapide rétablissement.