Recherche de sponsors pour la prochaine édition du festival SANAA du 31 août au 2 septembre 2023

Axé au départ sur une programmation de musique urbaine et « world music », la prochaine édition s’attachera à mettre également en valeur de nouvelles formes d’art visuels à l’instar de la photographie, du cinéma, de l’art vidéo mais aussi de l’art numérique afin de créer une expérience inoubliable. L’objectif du festival est bien sûr de promouvoir les artistes locaux tout en proposant à un public régional une offre de divertissement hétéroclite et d’ouverture intergénérationnelle.

Pour cela, la Ville de Mamoudzou lance un appel aux acteurs économiques du territoire pour être sponsors d’un évènement qui en 2022 avait totalisé plus de 64.000 spectateurs sur 3 jours. Pour cela, consulter le Dossier sponsoring – SANAA 2023

Un programme riche en musiques et animations

Une quinzaine d’artistes seront présents durant les trois jours du festival dont 5 artistes internationaux qui joueront chaque soir. De plus, plusieurs ateliers pour se perfectionner musicalement seront mis en place, ainsi qu’une masterclass ou encore un séminaire formatif. Il y en aura ainsi pour tous les gouts, petits et grands, amateurs de spectacles et de musiques (urbaine, traditionnelle, africaine, etc.). Plusieurs partenaires seront ainsi mobilisés et accompagneront le bon déroulement du festival.

Aussi, entreprises, associations, organismes peuvent s’associer à cet événement majeur organisé dans l’île en devenant sponsor et prendre part à un « festival primé dès sa première édition, meilleure communication culturelle et évènementiel par le grand prix Cap’Com 2022 sur 135 projets dont 25 nommés ».

Ce sera aussi l’occasion de soutenir l’action culturelle et socio-économique de Mayotte en faisant profiter des retombées de cet événement sur l’ensemble du tissu économique du département et d’investir ainsi indirectement sur le territoire. Mais aussi l’occasion de profiter d’une visibilité forte grâce à la communication faite avant, pendant et après le festival.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter la mairie de Mamoudzou.